СБУ: удари дронами знищили два російських склади боєприпасів на Луганщині

Безпілотники Служби безпеки України вразили два склади російських військових у селищі Білокуракине на окупованій Луганщині – про це СБУ заявила 19 серпня.

У службі уточнюють, що населений пункт розташований на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема, на Покровський напрямок.





«За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу», – йдеться в повідомленні.

СБУ додає, що продовжує удари по російському тилу, щоб знизити наступальні можливості армії РФ на фронті.

Росіське командування не повідомляло про ураження на окупованій Луганщині. Радіо Свобода не може незалежно перевірити цю інформацію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони й окуповані РФ території України регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Міноборони Росії звітує про збиті ракети і дрони. Київ ці повідомлення переважно не коментує.