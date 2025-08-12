СБУ уразила понад 200 об’єктів у глибокому тилу РФ – Малюк

Служба безпеки України є одним із флагманів Сил оборони щодо далекобійних ударів по Росії безпілотними системами, за весь час повномасштабного вторгнення підрозділи СБУ уразили понад 200 об’єктів у глибокому тилу РФ, заявив в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» очільник Служби безпеки Василь Малюк.

«Це – військово-промисловий комплекс, логістика, командні пункти. Ми б’ємо також нафтовидобувну і переробну галузь, яка живить їхнє міністерство оборони брудними рублями. Дуже успішним у цьому напрямку є Центр спеціальних операцій «А» СБУ, який, по суті, є флагманом цього різновиду повітряних операцій не тільки в Службі, а й взагалі в Україні. Ця робота постійно триває», – сказав Малюк.

За його словами, є «певні ноу-хау», які дозволяють завдавати ударів на відстані більше ніж 700 кілометрів.

«Є певні ноу-хау, знову ж таки, не буду називати назв цих засобів і виробників. Але є доволі недорогі сьогодні засоби, які вартують у районі трьох тисяч доларів, але летять далеко за 700 кілометрів і несуть п’ять кілограмів», – сказав голова СБУ.

Він зазначив, що внаслідок ударів РФ завдано прямих збитків «більше ніж на 250 мільйонів, це лише от те, що зробили в липні місяці, тому це доволі ефективно».

Раніше сьогодні Служба безпеки України повідомила, що українські дрони вдруге за тиждень вдарили по терміналу зберігання «Шахедів», якими РФ регулярно атакує Україну, в російському регіоні Татарстан.

Російська влада заяву СБУ і дані про уражені цілі не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.