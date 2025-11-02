Генштаб ЗСУ: уражений нафтоналивний термінал у Туапсе є «одним із найбільших у Росії»

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по інфраструктурі російського нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї.

За повідомленням, Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі «РН-Туапсинський НПЗ» у Краснодарському краї РФ.

«За попередніми даними, уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у Росії», – йдеться в ньому.





Штаб додає, що Сили оборони продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу Росії й змусити її припинити збройну агресію проти України.

Раніше російська влада та медіа повідомили про замання танкера в порту Туапсе внаслідок атаки українських дронів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російські регіони регулярно прилітають бойові дрони, внаслідок чого є руйнування і жертви. Міноборони Росії стверджує, що атаки ведуться з українського боку.

Київ заявляв, що удари по Росії спрямовані проти військової, енергетичної і транспортної інфраструктури, які є ключовими для воєнних зусиль Москви.

Російська влада майже ніколи не повідомляє про повний масштаб шкоди, завданої українськими ударами.



