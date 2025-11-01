Росія: після атаки БпЛА у місті біля Москви зникло світло

У Росії заявили про атаку безпілотників.

Як повідомляє телеграм-канал Astra, у місті Жуковський Московської області зникла електрика. Місцева влада заявила про «автоматичне відключення обладнання».

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО нібито збили два безпілотника, які летіли на столицю РФ.

Крім цього, губернатор Тульської області Дмитро Міляєв повідомив про падіння уламків БПЛА у Тулі.

Також повідомлялося про закриття низки аеропортів після повідомлень про атаку безпілотників.

Російське Міноборони стверджує, що їхня ППО нібито збила 98 дронів над 10 регіонами.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



