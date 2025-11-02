СБУ звітує про удари по російських об’єктах на окупованих територіях

Служба безпеки України уразила низку російських складів і баз у окупованих районах – про це відомство заявило 2 листопада.

«Спецпризначенці «Альфа» Служби безпеки України здійснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях. Уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, ударів завдали з використанням безпілотних апаратів «FP-2» з бойовими зарядами 105 кілограмів, що «забезпечило високу ефективність операції».

Читайте також: Росія: в порту Туапсе внаслідок атаки дронів загорівся танкер

Російське командування не повідомляло про ураження баз і складів. Водночас збройне угруповання «ЛНР» заявило вранці 2 листопада про ураження чотирьох підстанцій на окупованій Луганщині, які спричинили знеструмлення в чотирьох муніципалітетах.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.



