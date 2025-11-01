ГУР заявляє про виведення з ладу нафтопроводу «Кільцевий» у Московській області РФ

Головне управління розвідки Міноборони заявляє про виведення з ладу російського нафтопроводу «Кільцевий» у Московській області.

За повідомленням, місце успішного виведення з ладу об’єкта критичної військової інфраструктури розташоване на території Раменського району Московської області.

«Антидронова сітка та «захист» ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли – усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно і одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

У ГУР заявляють, що ця операція є «серйозним ударом по воєнних спроможностях держави-агресора, а також по її економіці, зокрема у Московському регіоні».



Українська розвідка нагадує, що довжина магістрального нафтопродуктопроводу «Кільцевий» – 400 кілометрів, а пальне для транспортування трубопроводом надходило із Рязанского, Нижегородского та Московского нафтопереробних заводів. Щорічно нафтопровід був здатен перекачувати до 3 млн. тонн авіаційного пального, до 2, 8 млн. тонн дизпалива та до 1,6 млн. тонн бензину.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російські регіони регулярно прилітають бойові дрони, внаслідок чого є руйнування і жертви. Міноборони Росії стверджує, що атаки ведуться з українського боку.

Київ заявляв, що удари по Росії спрямовані проти військової, енергетичної і транспортної інфраструктури, які є ключовими для воєнних зусиль Москви.

Російська влада майже ніколи не повідомляє про повний масштаб шкоди, завданої українськими ударами.







