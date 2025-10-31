ВМС: по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська був удар «Нептунами»

Підрозділи ВМС завдали ракетного удару крилатими ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська, повідомляють у телеграмі Військово-Морські сили ЗСУ.

За даними українських військових, обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу – серйозний удар по логістиці сил РФ.

Як заявив телеграм-канал ASTRA, один із ударів по ТЕЦ в Орлі припав по відкритому розподільчому пристрої, після чого у жителів міста зникло світло.

Також повідомлялось про ураження електропідстанції у Володимирі.

А у ніч на 29 жовтня повідомлялось про атаку дронів у Брянській області Росії, була пожежа на підстанції Новобрянська.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російські регіони регулярно прилітають бойові дрони, внаслідок чого є руйнування і жертви. Міноборони Росії стверджує, що атаки ведуться з українського боку.

Київ заявляв, що удари по Росії спрямовані проти військової, енергетичної і транспортної інфраструктури, які є ключовими для воєнних зусиль Москви.

Російська влада майже ніколи не повідомляє про повний масштаб шкоди, завданої українськими ударами.



