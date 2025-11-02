Росія: в порту Туапсе внаслідок атаки дронів загорівся танкер

Атака українських безпілотників у ніч проти 2 листопада пошкодила танкер і нафтоналивний термінал у порту міста Туапсе. Про це повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю, передає російська служба Радіо Свобода.

Уламки дрона впали на танкер: постраждала палубна надбудова, на судні також почалася пожежа. Крім того, постраждала інфраструктура терміналу. Відомо також про пошкодження скління у будівлі залізничного вокзалу.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Читайте також: ГУР заявляє про виведення з ладу нафтопроводу «Кільцевий» у Московській області РФ

У хуторі Ленінаван Ростовської області внаслідок атаки безпілотників поранені двоє людей, повідомив голова регіону Юрій Слюсар. Пошкодження отримали два приватні будинки, спалахнув автомобіль.

У ході атаки також постраждав Ростов – у Первомайському районі пошкоджено металевий ангар, вибито вікна у дитячому садку. За словами Слюсаря, поранених немає.

Міноборони Росії відзвітувало про знищення за ніч 164 українських безпілотників над десятьма російськими регіонами, анексованим Кримом, а також акваторіями Чорного та Азовського морів. Над Краснодарським краєм збили 32 дрони, над Ростовською областю – дев’ять, над Липецькою – шість.





Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російські регіони регулярно прилітають бойові дрони, внаслідок чого є руйнування і жертви. Міноборони Росії стверджує, що атаки ведуться з українського боку.

Київ заявляв, що удари по Росії спрямовані проти військової, енергетичної і транспортної інфраструктури, які є ключовими для воєнних зусиль Москви.

Російська влада майже ніколи не повідомляє про повний масштаб шкоди, завданої українськими ударами.



