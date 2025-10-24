У Росії заявили про влучання дрона в багатоповерхівку в Московській області

Російська влада заявляє про влучання безпілотника в житловий будинок у Красногорську Московської області Росії. Внаслідок цього поранені п’ять людей, повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Красногорськ розташований на захід від Москви, раніше вже повідомлялося про збиття дронів над цим містом.

Тим часом, губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив про масовану атаку дронів. За його словами, у Новошахтинську через пожежу частково немає електроенергії.

Міноборони Росії відзвітувало про нібито 111 збитих українських безпілотників над 12 регіонами РФ і окупованим Кримом у ніч проти 24 жовтня.

Українські військові атаку не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що цілить по військових об’єктах РФ, проводячи роботу з ослаблення тилових баз армії Росії, щоб знизити наступальний потенціал агресора.