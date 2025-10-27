Російські регіони платили вербувальникам на війну із грошей, призначених на випадок НС – ЗМІ

11 російських регіонів відзвітували, що витратили 2,03 мільярда рублів зі своїх бюджетів на виплати тим, хто вербує людей на війну, йдеться в дослідженні видання «Важные истории».

Загалом до жовтня 2025 року кожен третій російський регіон запровадив виплати за «сприяння залученню громадян до укладення контракту про проходження військової служби», зазначає видання. Лише 11 із них прямо вказали витрати на заохочення для вербувальників у видатках бюджету. Інші ці дані не розкрили.

Таким чином, як зазначають «Важные истории», два мільярди рублів – це мінімальна оцінка витрат влади регіонів РФ на вербувальників. Реальний рівень цих витрат невідомий.

Шістьом із 11 регіонів, які прозвітували про такі витрати, довелося використовувати кошти з резервних фондів, ідеться в дослідженні. У таких фондах збираються гроші на екстрені випадки. Наприклад, на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та стихійних лих.

Крім того, зазначають «Важные истории», суми виплат тим, хто вербує людей на війну, наблизився до витрат регіонів на освіту, медицину та соціальну підтримку.

Лідером за обсягом бюджетних коштів, витрачених на виплати рекрутерам, стала Саратовська область. Влада регіону витратила 400 мільйонів рублів зі свого резервного фонду. Порівнянну суму у 2025 році спрямували на будівництво багатоквартирних будинків за програмою переселення з аварійного житла, зазначають «Важные истории».

В Ульяновській області вербувальникам виплатили майже 373 мільйони рублів. Стільки ж влада регіону витрачає на щомісячні виплати педагогам, які живуть у селах.

У Тверській області на виплати рекрутерам пішло 352 мільйони рублів. Порівнянну суму у 2025 році з бюджету регіону витратили на ремонт та будівництво водопроводів та каналізації.

В Івановській області на залучення нових контрактників витратили 330 мільйонів рублів, що можна порівняти з видатками бюджету на купівлю медичного обладнання для обласних лікарень.