«Він не вмів читати взагалі». Як росіян із порушеннями інтелектуального розвитку вербують на війну проти України

Сибір.Реалії

На війні проти України загинув інвалід третьої групи, 27-річний Семен Карманов із російського Кемерова. Йому з дитинства діагностували затримку інтелектуального розвитку, тож він не розумів, що робить, коли підписував контракт із Міністерством оборони в жовтні 2023 року, кажуть його родичі.

Семена поховали у вересні в закритій труні, рідним не розповіли обставини його загибелі – у повідомленні військкомату зазначено, що Карманов «загинув внаслідок поранення в голову», інформує проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

«Розумова відсталість зі значними порушеннями поведінки»

Одразу після народження Семена медики попередили батьків, що хлопець отримає тяжку інвалідність через ускладнення під час формування плоду.

Сказали, що у нього кісти в голові, і вони можуть розсмоктатися, а можуть і ні – в найкращому випадку він зможе ходити, дали йому безстрокову інвалідність третьої групи. Діагноз звучить так: «розумова відсталість зі значними порушеннями поведінки, що вимагають догляду та лікування». У дитсадок його не стали віддавати, в школі він не зміг вчитися: перший клас давався нелегко, його забрали в інтернат з психпідтримкою, – каже одна з родичок Карманова Ольга (ім'я змінене з міркувань її безпеки).

За словами нашої співрозмовниці, звідти Семена без попередження забрали в психіатричну лікарню.

– Мама його дізналася про це випадково, коли поїхала відвідувати. Відразу ж забрала з психіатричної лікарні. Намагалася займатися з ним вдома, але без особливого успіху – він знав букви, але не всі. Читати так і не зміг навчитися, – каже Ольга.

З цієї причини Карманов ніколи не був у військкоматі.

– Як з таким діагнозом його могли визнати придатним до військової служби? Ніяк. Але ось у колонії визнали, – каже Ольга.

У травні 2018 року Семена Карманова визнали винним за статтею про замах на крадіжку групою осіб і присудили штраф, а у вересні засудили до півтора року колонії за співучасть у викраденні автомобіля. Родичі справи проти Семена підтверджують і пояснюють це тим, що він «дуже піддається впливу поганих людей».

За словами Ольги, Семен поїхав до Новосибірська «погуляти» і мав наступного дня повернутися до Кемерова, але йому не вистачило готівки на автобус. У Новосибірську його затримали поліцейські.

Згідно з матеріалами справи, в кафе, кіоску, універмазі та квітковому магазині Семен витратив 3062 рублі з нібито знайдених на вулиці чужих банківських карток. Після затримання Карманова помістили в СІЗО, де він перебував до кінця 2022 року, коли винесли вирок – 2 роки і 1 місяць у колонії суворого режиму. Станом на жовтень 2023 року йому залишалося досидіти пів року – до квітня 2024-го.

За словами Ольги, для рідних Семена великим потрясінням спочатку став вирок, коли його відправили до колонії суворого режиму в Маріїнську, яка прославилася тортурами ув'язнених, а потім – вербування на війну таємно від рідних.

– Йому присудили два роки суворого режиму за три (!) тисячі рублів. Він знайшов чужі картки і витратив ці гроші на млинці та чай для своїх нових знайомих – бездомних. Нагодував жебраків з карток, які підібрав біля бару. Ще мамі букет купив. І заробив термін у найгіршій колонії області, – каже Ольга.

«Пів року досидіти залишалося»

– Раптово з зони зателефонував його рідним інший ув'язнений – запитав, як у Семена справи на фронті. Так вони і дізналися: відправили його ще на початку жовтня, виявилося. І з'ясувалося, що йому навіть не сказали, що він підписував. Спочатку викликали на комісію – він відмовився. Потім його в приказовому порядку відправили і вліпили категорію «А» – інвалід, якого одного навіть на прогулянку не можна відправити «без пригод», виявився «повністю придатним». Вони з глузду з'їхали – у нього в міжсезоння загострення з психами, а йому автомат – будь ласка.

За словами Ольги, Карманова призначили водієм, хоча він не вміє водити і повідомив про це військовим.

– Його мати прямо запитала, коли Семен був на навчаннях перед відправкою на фронт: «Ти розумів, що підписуєш?» – «Ні». – «Тебе змусили?» – «Ага». Звичайно, він не сам погодився – вона його налаштовувала задовго до цього, коли пішли чутки про вербування: «Тобі всього пів року потерпіти треба, нічого не підписуй». Він погоджувався. Він і розписуватись не вміє – хрестик або букву «К» тільки може намалювати. Але їм байдуже, яким способом набрати «м'ясо» на фронт. Він їм сказав, що водити не вміє – а їм байдуже. Вони людей набрали, план виконали. І хлопчика-інваліда зі світу зжили і навіть не сказали, як і де загинув, – каже Ольга.

За словами співрозмовниці нашої редакції, матері Карманова надійшло повідомлення з військкомату про те, що він загинув «2 серпня 2025 року в результаті поранення в голову».

У коментарях під постами про загибель Семена багато хто сумнівається в його діагнозі та примусі до контракту, оскільки «йому вистачило розуму прикладати [банківську] картку».

«Він прекрасно розумів, куди і навіщо йде. Захотів свої проблеми вирішити чужими смертями і горем. Погнався за свободою і довгим рублем. І скільки таких по всій країні тепер закопано? Сотні тисяч?»

«Читати хоч сам вмієш?! Людина хвора, у неї діагноз! Як вона може гнатися за цим?»

«Він навіть читати не вмів! Він був «розумово відсталий»! Який довгий рубль?! Ти при тямі?!»

Інші не вірять, що в російську армію «беруть розумово неповноцінних». Однак у відповідь на це інші користувачі наводять аналогічні приклади серед рідних і знайомих.

«Я не повірю, що беруть «розумово неповноцінних». Фейк 100%».

«Беруть, у нас в селі пішов такий в Удмуртський полк. Пішов сам, п'є таблетки, які щомісяця видають їм безкоштовно».

«Беруть всіх підряд без розбору».

«Завербували??? Адмін... їх не вербують!!! Писав український спецагент??? Досить фейки писати... людям подобаються легенди... Ви на це, напевно, тиснете?!»

«Тільки ж в Україні військкомати насильно забирають до армії. У нас такого немає, навіть з інвалідністю підписують контракт, коли діти, онуки, зяті чиновників ховаються за кордоном».

«Працьовитим з України і працьовитим з Росії ділити нічого. Ось що головне».

«Гинуть тільки вони, а політики тиснуть один одному руки, партнери».

Тим часом повідомлення про те, як в Росії вербують на війну людей з психіатричними діагнозами, зокрема, з порушеннями інтелектуального розвитку, регулярно з'являються в медіа.

Так, наприклад, видання «Говорить НеМосква» розповідало навесні історію Олексія Вахрушева з Пермського краю. Він закінчив корекційну школу і до 22 років мав інтелект маленької дитини – не знав таблицю множення і не розумів календар. Однак при постановці на військовий облік Олексія визнали обмежено придатним. У серпні 2024 року його звинуватили в крадіжці продуктів із сільського магазину, і, незважаючи на те, що під час обшуку нічого не знайшли, змусили Вахрушева підписати контракт, погрожуючи великим тюремним терміном. Після того, як його піддали знущанням в навчальній частині, він втік звідти додому, але наступного дня його забрали і відправили в зону бойових дій. Олексій – єдина дитина своєї матері, яка шість років тому втратила 19-річну дочку Вікторію: її вбив житель Солікамська Євген Четвертаков. На цей момент вбивця може перебувати на війні.

У жовтні 2023 року жителю Саратовської області Денису Орловувручили повістку для «уточнення даних» і відвезли до військкомату. Повернувшись ввечері, він повідомив дружині, що підписав контракт з Міноборони. Його дружина записала відеозвернення, в якому заявила, що Орлова змусили зробити це обманом, оскільки у нього діагностовано «розумову відсталість легкого ступеня» (олігофренія) – у свої 33 роки він не вміє читати і писати, не розуміє сенс написаного, тому добровільно заповнити документи не міг фізично.

«Співробітник Аткарського військкомату, якого всі називають Яша, за словами мого чоловіка, сів за задню парту, і ним була заповнена психологічна анкета та укладений контракт на проходження військової служби в лавах ЗС РФ», – каже у своєму відеозверненні до керівників Генпрокуратури, СК і губернатора Саратовської області Анна Орлова. Її чоловіка відправили служити в 10-й танковий полк в/ч 24314.

Влітку 2024 року жителя Іркутської області Олександра Матхєєва, у якого діагностовано «легку розумову відсталість», засудили до 10 років позбавлення волі за заклики до тероризму і підготовку до державної зради. А вже у вересні стало відомо, що його забирають на війну. «Завтра мене заберуть на «СВО» (так в Росії називають війну проти України – ред.) кухарем служити, а потім, звідти, додому до рідних, до мами, до кішок, до моєї сестрички – Даші. Я її дуже люблю і сумую за нею. Якщо я відслужу, я потім більше не буду так робити, я хочу допомагати людям», – написав Матхєєв у соцмережах.

У січні 2024 року стало відомо про те, що в Примор'ї володар діагнозу «легка розумова відсталість» Максим Волковой, повернувшись з війни, вбив людину. На фронт його завербували з колонії, де він відбував покарання за вбивство, скоєне раніше.

Згідно з Постановою уряду РФ від 04.07.2013 N 565 (ред. від 29.08.2025) «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу», «легкому ступеню розумової відсталості» відповідає категорія «В» – обмежено придатний:



громадянина не можуть призивати на строкову службу, але він зараховується до запасу, і в разі мобілізації може бути призваний (тільки на спеціальності, що відповідають його стану здоров'я);



при постановці діагнозу обов'язково враховуються як клінічні прояви, так і результати психометричного тесту Векслера з IQ в діапазоні 50–69.



