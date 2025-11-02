Джерело в СБУ підтвердило удар по нафтовому терміналу в російському Туапсе

Служба безпеки України та Сили оборони «відпрацювали» по нафтовому терміналу в порту російського Туапсе, уразивши танкер і інфраструктуру порту – про це Радіо Свобода повідомило джерело в СБУ 2 листопада.

За його даними, удару завдали безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у взаємодії із іншими підрозділами Сил безпеки та оборони.

«Зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі», – повідомило джерело.

Співрозмовник журналістів уточнив, що в в порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії «Роснефть»:

«Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, «бавовна» на російських НПЗ і далі яскраво палатиме».





Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді раніше повідомив про удари по п’яти підстанціях сукупною потужністю 5066 МВА.

Раніше російська влада та медіа повідомили про замання танкера в порту Туапсе внаслідок атаки українських дронів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російські регіони регулярно прилітають бойові дрони, внаслідок чого є руйнування і жертви. Міноборони Росії стверджує, що атаки ведуться з українського боку.

Київ заявляв, що удари по Росії спрямовані проти військової, енергетичної і транспортної інфраструктури, які є ключовими для воєнних зусиль Москви.

Російська влада майже ніколи не повідомляє про повний масштаб шкоди, завданої українськими ударами.



