«Є технології, потрібні інвестиції»: Сибіга закликав партнерів збільшити внески в далекобійну зброю України

Далекобійні удари України є ключем до того, щоб змусити Росію припинити війну, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 2 листопада.

«Чим далі ми зможемо діяти, тим коротшою буде війна. Власний потенціал України у цій сфері швидко зростає. Кількість успішних ударів по легітимних військових цілях в Росії зростає щотижня», – написав він у своїй соцмережі X.

Дипломат назвав удари України по Росії добре прорахованою й точною кампанією, що має на меті послаблення російських військових спроможностей і примус Москви до швидшого завершення війни.

Він прогнозує, що в майбутньому український далекобійний арсенал буде пакетом стримування та гарантією проти нової російської агресії.

«У нас є технології та можливості виробляти більше зброї, але нам потрібно більше інвестицій для її нарощування. Я закликаю партнерів збільшити внески. Будуйте в Україні і будуйте разом з Україною. Починайте нові спільні проекти. Це вулиця з двостороннім рухом, адже ті, хто допомагають Україні зараз, отримують нові можливості для власного оборонного потенціалу в майбутньому», – аргументував Сибіга.

Міністр назвав справедливим те, що війна, яку почала Росія, «повертається туди, звідки вона прийшла»:

«Чим швидше це зрозуміють у Кремлі, тим швидше приймуть єдине розумне рішення – припинити цю війну».





Президент Володимир Зеленський наприкінці жовтня повідомив про обговорення на Ставці Верховного головнокомандувача «спроможності для далекобійних санкцій проти Росії». За його словами, російська нафтопереробна галузь «вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що цілить по військових об’єктах РФ, проводячи роботу з ослаблення тилових баз армії Росії, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



