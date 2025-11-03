Генштаб ЗСУ підтвердив черговий удар по Саратовському НПЗ у Росії

Підрозділи Сил оборони України вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу в Саратовській області Росії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 3 листопада.

Командування зафіксувало влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

«Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, штаб повідомляє про удар по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у Розкішному та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

«Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію», – додають військові.

Раніше місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи в Саратові та атаку на місцевий нафтопероробний завод вночі проти 3 листопада.





Саратовський НПЗ кілька разів зазнавав ударів ЗСУ. Минулого разу Генштаб повідомляв про удар по заводу 16 жовтня.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».





