Влада Краснодарського краю: через удари БПЛА в порту Темрюка зайнялися нафтові резервуари

Порт російського міста Темрюк зазнав ударів безпілотників, заявив оперативний штаб Краснодарського краю на початку доби 25 грудня.

За повідомленням, через атаку БПЛА зайнялися два резервуари з нафтопродуктами. Загальну площу пожежі оцінюють у близько 2 тисяч квадратних метрів. За попередніми даними, постраждалих немає.

Перед тим штаб повідомляв про пошкодження будівель та сільськогосподарської техніки через атаку дронів у Щербинівському районі.

Читайте також: Bloomberg: найбільший НПЗ Індії відновив закупівлю російської нафти

Міністерство оборони Росії заявляє про знищення 141 безпілотника протягом ночі на 25 грудня, з них сім – над територією Краснодарського краю.

Українське командування наразі не коментувало повідомлення. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

22 грудня Сили безпілотних систем уразили російський нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї. 9 грудня термінал зрідженого газу в порту «Темрюк» у Краснодарському краї Росії зазнав удару дронів Служби безпеки України.

Читайте також: Командування звітує про ураження нафтового терміналу в Краснодарському краї РФ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.



