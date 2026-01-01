Генштаб підтвердив удари по Ільському НПЗ у Росії та об’єктах на окупованій Донеччині

Сили оборони України вночі на 1 січня уразили низку російських об’єктів, у тому числі нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ударів завдали у рамках «зниження воєнно-економічного потенціалу» Росії.

«Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Ільський» (Краснодарський край, РФ). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта», – повідомляє командування.

Також штаб зафіксував вогневе ураження установки підготовки нафти «Альметьевская» у республіці Татарстан, результати уточнюються.

Крім того, командування повідомляє про удари по низці об’єктів на окупованій Донеччині, зокрема:

складу зберігання БПЛА типу «Шахед»/«Герань» у Донецьку, результати уточнюються

зенітно-ракетного комплексу «Тор-М2» поблизу Шевченка

складу пально-мастильних матеріалів 51 російської армії в районі Іловайська, зафіксовано пожежу на території об’єкта

командно-спостережного пункту штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії РФ у районі Авдіївки

«Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення РФ до припинення збройної агресії проти України», – заявив штаб.

Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді раніше звітував про удари по 10 російських військових та інфраструктурних обʼєктах на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької обл та АР Крим.

Зокрема, за його даними, українські війська повторно уразили нафтобазу в Ровеньках на окупованій Луганщині. У Гвардійському в Криму ударів зазнали радіолокаційна станція «КАСТА-2Е2» та радіолокаційний пункт аеродрому бойового авіазастосування Гвардійське.





Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Фактична влада окупованих територій не повідомляла про ураження. Штаб Краснодарського краю раніше заявляв про падіння «уламків безпілотника» на території Ільського нафтопереробного заводу вночі проти 1 січня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



