Крим: вночі в районі аеродрому під Севастополем лунали два потужних вибухи

У ніч проти 26 грудня в районі військового аеродрому «Кача» під окупованим Севастополем відбулися два потужних вибухи. Про це повідомив телеграм-канал «Крымский ветер», також звуки сильних вибухів підтвердив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Міністерство оборони РФ у ранковому зведенні прозвітувало про збиття п’яти «безпілотних літальних апаратів літакового типу» над територією окупованого Криму.

Українські військові наразі не звітували про завдання удару по військових об’єктах РФ у Криму.

Редакція не може незалежно підтвердити цю інформацію.

Крим.Реалії також уточнює, що повітряну тривогу в Севастополі перед вибухами не оголошували.

З 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучення по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.



