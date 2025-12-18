Російський суд дав кримчанину 3 роки колонії за «заклики до екстремізму»

У Радянському районі окупованого Криму місцевий житель отримав три роки колонії за «заклики до екстремізму». Про це, як інформує 18 грудня проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, повідомляє російська прокуратура півострова.

Російський суд вважає, що 52-річний чоловік у 2023 та 2024 роках кілька разів розміщував у соціальних мережах коментарі, які містять «заклики до здійснення насильницьких дій щодо осіб за ознакою національності».

Конкретних коментарів російські правоохоронці не наводять. Вказується, що дії чоловіка були виявлені та припинені співробітниками ФСБ РФ.

Російський суд із урахуванням позиції обвинувача засудив винного до трьох років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Кримчанин позбавлений права вести діяльність, пов’язану з надсиланням публічних повідомлень, розміщенням звернень та інших матеріалів в електронних або інформаційно-телекомунікаційних мережах, та адмініструванням сайтів на два з половиною роки.