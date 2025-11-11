Держдума Росії знизила вік відповідальності за диверсії до 14 років

Депутати російської Держдуми на засіданні 11 листопада одноголосно ухвалили закон, який посилює кримінальну відповідальність за диверсійну діяльність, передає місцева служба Радіо Свобода.

Згідно з ухваленими поправками, вік настання кримінальної відповідальності за диверсії знижується до 14 років. Терміни давності за всіма злочинами диверсійної спрямованості скасовуються, обвинувачених не можна буде засуджувати умовно. Їм обмежать право на умовно-дострокове визволення.

Також поправки запроваджують відповідальність аж до довічного ув’язнення за схиляння неповнолітніх до диверсійної діяльності та залучення неповнолітніх до терористичної діяльності.

Закон набуде чинності після ухвалення Радою Федерації та підписання президентом.

Правозахисний проєкт «Перший відділ» зазначає, що зараз у Росії за диверсії та підпали військкоматів переслідують понад 500 людей, причому нерідко провокаторами виступають співробітники ФСБ.



