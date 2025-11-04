До України з РФ повернули 13-річного Дмитра, який вісім місяців провів там у дитячому притулку. Втекти до Росії – з Фінляндії, де знайшла прихисток його родина – підлітка вмовили знайомі за онлайн-іграми. Подробиці – у матеріалі телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

«Мені говорили: чим тобі погано в Росії?»

Дмитро з родиною жив у Фінляндії, куди його сім’я втекла від війни. На початку 2025 року знайомі за онлайн-іграми умовили його перейти фінсько-російський кордон. Сам Дмитро пояснює своє рішення втекти до Росії тим, що не зміг адаптуватися у Фінляндії.

«Були труднощі з мовою, з людьми, які там [у Фінляндії] жили. Я, наприклад, чесно кажучи, спочатку не хотів там жити. Я хотів жити або в Україні, або ближче до України. Ну там як би був єдиний варіант жити ближче до України – це в Росії. Більше варіантів не було», – каже хлопець.

Після перетину кордону підлітка затримали російські прикордонники. Дмитро каже, що їхні фінські колеги «буквально на кілька хвилин не встигли» догнати його на кордоні.

«Вони [російські прикордонники] затягнули кайданки до такого ступеня, що в мене дуже сильно набрякли зап’ястки, притисли моє плече прикладом автомата до землі, щоб я вже точно не встав. Багато розпитували, потім забрали телефон і ноутбук на перевірку і так нічого й не повернули», – розповідає підліток.

За словами Дмитра, після допитів його відправили до дитячого притулку в Санкт-Петербурзі. Там його весь час переконували залишитися жити в Росії.

«Як мінімум двічі на тиждень це траплялося. Мені говорили: чим тобі погано в Росії? Живи в Росії, чого. Після 18-ти підеш, відучишся, працюватимеш тут. Я просто казав: «Так, звісно, звісно, звісно». І як би чекав, коли мене заберуть. Бо додому ж хочеться», – розповідає хлопець.

Вісім місяців боротьби

Мати Дмитра каже, що домагалася повернення сина всі вісім місяців. За словами жінки, вона писала звернення до офісів українського та російського омбудсманів.

«Я написала омбудсмену України [Дмитру] Лубінцю, написала два звернення – і до Москви, і до Києва. Зі мною зв’язалися з Києва, з офісу українського омбудсмена, почали розпитувати, дізнаватися ситуацію. І вже почали працювати Київ із Москвою напряму. Завдяки цьому я забрала свою дитину через вісім місяців», – каже мати Дмитра.

В офісі російської уповноваженої з прав дитини журналістам Reuters не відповіли на прохання про коментар. У Києві кажуть, що повертати дітей додому допомагає також тиск на Росію з боку Сполучених Штатів.

«Я сподіваюся, що привернення уваги, підняття цього питання на новий рівень – на найвищий рівень керівництва Сполучених Штатів – саме питання повернення українських дітей після депортації та примусового переміщення – дасть результати. А єдиним результатом є повернення наших дітей на підконтрольну Україні територію», – каже представниця уповноваженого з прав дитини в Україні Оксана Червякова.

У серпні 2025 року перша леді США Меланія Трамп написала лідеру РФ Володимиру Путіну листа, в якому попросила повернути українських дітей додому. 10 жовтня вона розповіла, що вісім українських дітей вже возз’єдналися зі своїми сім’ями. За словами першої леді США, її представник «безпосередньо співпрацює з командою президента Путіна, щоб забезпечити безпечне возз’єднання дітей з їхніми сім’ями».



За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінецьприпускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».



Москва стверджує, що таким чином нібито захищає їх від війни. Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



Навесні 2023 року за звинуваченням у незаконній депортації дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової.