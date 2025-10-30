Крим: російський суд ув’язнив жительку Севастополя на 13 років – її звинуватили в роботі на ГУР 

Підконтрольний Росії Севастопольський міський суд засудив до 13 років колонії 39-річну мешканку Севастополя за звинуваченнями у «державній зраді» та «вандалізмі». Про це повідомляє створена Росією прокуратура міста, передає російська служба Радіо Свобода.

Стверджується, що жінка нібито співпрацювала з Головним управління розвідки Міноборони України, збираючи з квітня по листопад 2023 року відомості про місця дислокації об’єктів військових РФ у Севастополі, переміщення бойових кораблів та авіацію.

Крім того, російські силовики стверджують, що вона «маркером писала висловлювання, що виражають ненависть до РФ» на вуличних лавках та інших об’єктах благоустрою в парку імені Анни Ахматової. Які саме висловлювання були нібито написані – не уточнюється. Перевірити достовірність тверджень російських силовиків за умов війни неможливо.

Читайте також: Крим: прокуратура передала до суду справу 17-річного підлітка – його звинувачують у «тероризмі»

Ім’я та прізвище засудженої жінки не називається, її публічна позиція за цим вироком не озвучується. У ГУР МО України ці повідомлення не коментували.

За даними правозахисної організації «КримSOS», у 2024 році не менш як 56 кримчан зазнали переслідувань з боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення у нібито зв’язках із забороненими у РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій чи закликах до насильства.



Правозахисники прогнозують, що кількість справ за статтями про державну зраду, співпрацю та шпигунство, порушену силовиками РФ, зростатиме, ймовірно, в кілька разів. Зараз ФСБ порушує такі справи практично щодня, хоча до 2014 року їх було не більш як 10 на рік. Після повномасштабного вторгнення в Україну стаття про державну зраду фактично перетворилася в РФ на одну з найпопулярніших для тих, хто виступає проти війни.







