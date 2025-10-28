Барієва: ув’язненого Росією українського морпіха з Криму утримують на Донеччині

Українського морського піхотинця з Криму Ескендера Кудусова, якого Росія засудила до 29 років колонії, утримують на окупованій частині Донецької області – про це повідомила менеджерка Кримськотатарського ресурсного центру Зарема Барієва, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За даними КРЦ, Кудусова нещодавно перевели з СІЗО в Макіївці до виправної колонії №8 у місті Хрестівка (раніше – Кіровське).

Барієва нагадала, що Кудусова засудили в 2023 році, спершу на 25 років.

«У 2024 році, на День захисника України (1 жовтня – ред.) термін перебування за ґратами збільшили до 29,6 року. Касаційний суд над Ескендером відбувався в Москві без його особистої участі, де термін ув’язнення залишено без змін. Ось уже 3 роки та 6 місяців Ескендер Кудусов перебуває в полоні. Весь цей час Ескендер перебував у СІЗО в окупованій Макіївці Донецької області, а нещодавно був переведений у ВК-8 м. Кіровське Донецької області», – повідомила вона.

Вона також висловила сподівання, що українська влада «зробить усе, щоб звільнити Ескендера Кудусова».

41-річний Ескендер Кудусов після повернення із сім’єю з місць депортації до Криму розпочав строкову службу в українській армії з 18 років. Проходив службу у Запоріжжі. 2004 року у складі українського миротворчого контингенту служив у республіці Ірак протягом 10 місяців, а 2009 року 9 місяців у складі Українського миротворчого контингенту пройшов службу в республіці Косово.

До 2014 року він служив морським піхотинцем у Феодосії у Криму. 2014 року відмовився переходити на бік РФ і продовжив службу в морській піхоті в Миколаєві.

На початку повномасштабного вторгнення Кудусов ніс службу на Донеччині, виконуючи завдання в районі Маріуполя. Як пише Барієва, у квітні 2022 року Ескендер у групі з чотирьох людей пройшов 26 кілометрів пішки в спробі вийти з оточення, але 16 квітня вони потрапили в полон.



