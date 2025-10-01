Делегація України включно з Єсипенком обговорила в Європарламенті становище політв’язнів в РФ і Криму

Українська делегація на чолі за народною депутаткою Євгенією Кравчук провела зустрічі з політичними групами в Європарламенті ALDE та EPP, суддею Європейського суду з прав людини Ніколаєм О’Флаерті та президентом ПАРЄ Теодорусом Русопулосом, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

До делегації увійшли колишні політв’язні – журналіст Крим.Реалії Владислав Єсипенко та кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

Під час зустрічі обговорювали захист прав журналістів у російських в’язницях, українських політв’язнів, а також цивільних полонених.

Єсипенко та Хилюк згадали про порушення прав журналістів на окупованих територіях та наголосили на бездіяльності в деяких випадках міжнародної організації Червоний Хрест, яка стосується українських військовополонених та цивільних ув’язнених на окупованих територіях і особливо в Криму.

Також було порушено питання повернення українських ув’язнених, незаконно вивезених до Росії з тимчасово окупованих територій, де їх активно залучають до російської армії з метою участі у війні проти України.

Також на початку цього тижня стартувала сесія ПАРЄ, де членкиня постійної делегації України Кравчук презентує резолюцію «Журналісти мають значення: необхідність посилення зусиль для звільнення українських журналістів, які утримуються в полоні Росії».

Крім того, 1 жовтня вперше буде проведено акцію «Victory for Victoria», присвячену загиблій у полоні журналістці Вікторії Рощиній та всім військовим кореспондентам та журналістам.





ПАРЄ проводитиме захід пам’яті щорічно під час осінньої сесії – на пропозицію президента асамблеї Теодороса Русополоса.

Владислав Єсипенко – журналіст проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Він висвітлював соціальні та екологічні проблеми у Криму, знімав вуличні опитування та репортажі про життя на анексованому півострові. 10 березня 2021 року Єсипенка затримали співробітники ФСБ Росії за звинуваченням у зборі інформації «на користь українських спецслужб» та зберіганні «саморобного вибухового пристрою» в автомобілі.

Правозахисники та керівництво Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) неодноразово називали переслідування Владислава Єсипенка російськими силовиками політично вмотивованими та закликали його звільнити. Але вийти на волю журналісту вдалося лише після закінчення всього терміну ув’язнення, в червні 2025 року.