Речник МЗС розкритикував медіа, які взяли участь у престурі окупованими територіями України

На журналістів, які взяли участь у престурі окупованими територіями України, чекають юридичні наслідки, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 28 вересня.

Він висловив обурення участю низки міжнародних медіа в престурі, організованому Міністерством оборони Росії:

«Кожен його учасник порушив міжнародне право та національне законодавство України, перетинаючи неконтрольовану ділянку нашого державного кордону, і на всіх них чекають юридичні наслідки, зокрема заборони на в’їзд».

Представник МЗС висловив переконання, що медіа, які взяли участь у турі, зіткнуться з «далекосяжними наслідками» для своєї репутації та діяльності в Україні. Він додав, що міністерство звернеться до штаб-квартир цих видань у їхніх столицях із вимогою вибачень та «припинення такої поведінки».

«Якщо російські воєнні злочинці ведуть вас за руку на землю, яку вони вкрали та якій завдали неймовірних страждань, лише для того, щоб представити вам фальшивий фасад – це не журналістика, а відбілювання воєнних злочинів», – заявив Тихий.

Він нагадав, що Росія незаконно утримує щонайменше 28 українських журналістів. Їхнє звільнення було і залишається «надзвичайно складним» завданням: речник навів як приклад зусилля зі звільнення журналіста УНІАН Дмитра Хилюка, що зайняло тривалий час.

Загалом, за даними Києва, за час повномасштабного вторгнення Росія скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.

«Цю реальність НЕ покажуть довірливим іноземним журналістам, які потрапили до пропагандистського туру МО РФ, адже Росія є державою жорсткої цензури, і всі це знають. Такі тури є однією з причин, чому довіра до ЗМІ падає, а люди обирають соціальні мережі замість тих журналістів, які не здатні відрізнити добро від зла», – додав він.

Тихий повідомив, що ініціював ідентифікацію переліку медіа, причетних до туру, та їхніх учасників, щоб «забезпечити їм наслідки, описані вище».

Речник МЗС не уточнив, коли такий тур мав місце. 16 вересня український Інститут масової інформації повідомив, що Росія провела черговий «пропагандистський тур для міжнародної делегації проросійських активістів, журналістів і політиків» до окупованого Донецька. До делегації увійшли представники вісьмох країн: Бангладеш, Бельгії, Бразилії, Словаччини, Сполучених Штатів, Туреччини, Франції й Чехії.