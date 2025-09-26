У Росії помер телеведучий, чоловік головної редакторки RT Тигран Кеосаян

Помер російський телеведучий, чоловік очільниці державного телеканалу RT і агентства «Росія сьогодні» 59-річний Тигран Кеосаян. Про це заявила його дружина Маргарита Симоньян 26 вересня.

Наприкінці минулого року Кеосаяна госпіталізували у важкому стані, відтоді він перебував у комі.

Днями Симоньян зазначала, що він досі в такому стані, а вона проходить лікування від раку.

Тигран Кеосаян з 2016 року вів пропагандистську програму «Международная пилорама» на російському телеканалі НТВ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС, Велика Британія, Канада та Австралія ввели проти нього санкції.

Також Кеосаяну забороняли в’їзд до Казахстану за негативні висловлювання про країну.

