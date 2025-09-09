США повідомили Європі про припинення спільної боротьби з дезінформацією – FT

Держдепартамент США розіслав країнам Європи повідомлення про припинення дії меморандумів про взаєморозуміння, які дозволяли виявляти та викривати дезінформацію, поширювану Росією, Китаєм та Іраном, пише Financial Times із посиланням на три європейські джерела.

Меморандуми були підписані за адміністрації 46-го президента Джо Байдена і становили частину ініціативи, яку очолює Центр глобальної взаємодії (Global Engagement Center, GEC), агентство Держдепартаменту.

Джеймс Рубін, який обіймав посаду голови центру до грудня 2024 року, назвав припинення меморандумів «одностороннім актом роззброєння» в інформаційній війні з Росією та Китаєм. За його оцінкою, за правління Байдена меморандуми підписали близько 22 країн Європи та Африки.

Центр глобальної взаємодії було створено у 2011 році для протидії терористичній пропаганді та насильницькому екстремізму в інтернеті. Пізніше його місію розширили до відстеження та викриття кампаній із дезінформації за кордоном.

Соратники Дональда Трампа критикували роботу Центру, звинувачуючи його в цензурі. У грудні 2024 року Центр був закритий, його функції були передані підрозділу Держдепартаменту, але в березні держсекретар США Марко Рубіо оголосив про припинення роботи цього підрозділу. За його словами, за адміністрації Джо Байдена Центр витрачав мільйони доларів на «активне замовчування та цензурування голосів американців».

У вересні 2024 року Центр глобальної взаємодії звинуватив фінансований Росією телеканал RT в тому, що він діє в інтересах російських розвідувальних служб із використанням кібершпигунства і намагається маніпулювати президентськими виборами в Молдові.



