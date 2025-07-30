Іран відкликає законопроєкт про «фейкові новини» після громадського обурення

Іранський уряд відкликав суперечливий законопроєкт, спрямований на боротьбу з фейковими новинами, після того, як критики звинуватили його в тому, що він підірве і без того обмежену свободу слова в Ірані.

Речниця уряду Фатемех Мохаджерані оголосила про це рішення 30 липня, написавши у соцмережі X, що адміністрація президента-реформатора Масуда Пезешкіана вирішила відкликати законопроєкт «для збереження національної єдності».

Законопроєкт, розроблений урядом та жорсткою судовою системою, складається з 22 статей. Він був поданий до парламенту минулого тижня, де законодавці – 205 – проголосували за прискорене його розгляд. Троє утрималися.

Законопроєкт, який критики назвали «законопроєктом про задуху», викликав жваві дебати серед політиків та груп громадянського суспільства. Критики попереджають, що розпливчасті фрази, такі як «порушення громадської думки» та «контент, спрямований проти державної безпеки», можуть бути використані як привід для масштабних, свавільних репресій щодо свободи преси та законного інакомислення.

Прихильники законопроєкту, включаючи багатьох в уряді та ультраконсерваторів, стверджують, що він життєво важливий для забезпечення безпеки населення та підтримання порядку, особливо з огляду на те, як швидко дезінформація поширюється в Інтернеті. Вони стверджують, що запропоновані заходи необхідні для захисту національної безпеки та збереження соціальної стабільності.

Якщо законопроєкт стане законом, тим, хто публікує «фейкові новини», може загрожувати тюремне ув’язнення на строк до 15 років – покарання, яке, на думку експертів-юристів, у деяких випадках є суворішим, ніж покарання за більш серйозні злочини, такі як шпигунство чи викрадення людей.

Іран регулярно посідає нижчі позиції у світових індексах свободи преси, а організація «Репортери без кордонів» (RSF) у своєму останньому щорічному звіті називає його «однією з найбільш репресивних країн світу з точки зору свободи преси». За даними RSF, 21 журналіст наразі перебуває за ґратами в Ірані.