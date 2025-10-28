Крим: прокуратура передала до суду справу 17-річного підлітка – його звинувачують у «тероризмі»

Підконтрольна Росії прокуратура Криму затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі щодо 17-річного кримчанина, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Підлітка звинувачують в участі в «терористичній організації», забороненої на території Росії.

За версією російського слідства, неповнолітній кримчанин в одній із соціальних мереж нібито «вступив до спільноти, присвяченої терористичній організації», та вивчав «екстремістську літературу».

Підлітка звинувачують у тому, що, «поділяючи терористичну ідеологію», він «придбав пусковий пристрій та патрони до нього, готуючись здійснити «акцію» знищення майна раніше знайомого йому мешканця Сімферополя».

За даними правозахисної організації «КримSOS», у 2024 році не менш як 56 кримчан зазнали переслідувань з боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення у нібито зв’язках із забороненими у РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій чи закликах до насильства.



