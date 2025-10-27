ГУР підтверджує загибель сина генерала РФ, якого підозрюють у воєнних злочинах на Херсонщині

Військові загону безпілотників Департаменту активних дій Головного управління розвідки на Запорізькому напрямку фронту ліквідували групу російських військових, повідомляє ГУР 27 жовтня.

За даними розвідки, це сталося 15 жовтня під час здійснення аеророзвідки – українські військові виявили позицію операторів дронів російських окупантів у районі села Плавні Василівського району.

«За здобутими розвідниками координатами успішно полетіла керована авіабомба — закобзонити російських убивць. У момент удару на позиції перебував московитський лейтенант Васілій Марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії російської окупаційної армії», – повідомляє відомство.

Управління уточнює, що Васілій Марзоєв – син генерал-лейтенанта російської армії Аркадія Марзоєва – командувача 18-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ, причетного до скоєння воєнних злочинів проти цивільних українців у Херсоні.

17 жовтня російські медіа повідомили про загибель Марзоєва-молодшого з посиланням на губернатора республіки РФ Північна Осетія, звідки він родом, Сергія Міняйла.

Служба безпеки України в липні 2025 року повідомила Аркадію Марзоєву про підозру у воєнних злочинах, що спричинили загибель людей. За даними слідства, він один із командувачів, причетних до артилерійських обстрілів цивільних будівель правобережної Херсонщини з січня по жовтень 2023 року.

Брат Аркадія Марзоєва Станіслав загинув під час російсько-чеченської війни в 2002 році.



