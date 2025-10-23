ГУР звітує про вибух у Ставрополі: загинули троє російських десантників

Внаслідок операції Головного управління розвідки «за підтримки сил Руху визволення Кавказу» в Ставрополі ліквідували щонайменше трьох військовослужбовців 247-го Кавказького козачого полку військово-десантних військ Росії. Про це ГУР заявляє 23 жовтня.

За даними управління, вибух стався біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у центрі Ставрополя.

«Солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року та «відзначилися» численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення РФ», – додає розвідка.

Читайте також: «Дичина знищила мисливця». Спецоперація ГУР МОУ в окупованому Криму

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Російські медіа повідомляли про вибух у Ставрополі напередодні, через який нібито постраждала жінка. За їхніми повідомленнями, вибух стався біля зупинки громадського транспорту.

Водночас видання «Комерсант» наводить дані, що вибух мав на меті «залякування військовослужбовців», оскільки зупинка розташована поруч із місцем дислокації десантно-штурмового полку, що бере участь у війні проти України. Видання додає, що підозрюваного у закладенні вибухівки затримали.

У вересні ГУР повідомило про операцію, в ході якої ліквідували трьох військових «Росгвардії». За даними розвідки, загинули підполковник «Росгвардії», який очолював групу спецпідрозділу «Авангард», а також його помічник і водій.



