ГУР заявляє про ліквідацію підполковника «Росгвардії»  в Ставропольському краї РФ

Головне управління розвідки 30 вересня звітує про операцію, в ході якої ліквідували трьох військових «Росгвардії».

За повідомленням ГУР, це сталося 27 вересня.

«Внаслідок успішної операції ГУР МО України за підтримки руху визволення Кавказу ліквідовано трьох «росгвардійців» на території держави-агресора – поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю», – заявляє управління.

За його даними, загинув підполковник «Росгвардії», який очолював групу спецпідрозділу «Авангард», а також його помічник і водій.

«Група московитів рухалась на полігон, але так і не доїхала», – додали в ГУР.

Російська влада й медіа наразі не повідомляли про загибель «росгвардійців». Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

У липні Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ліквідацію російських операторів БПЛА «Скат 350М» в тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області.