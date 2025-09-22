Розвідка Британії заявила про мілітаризацію Росгвардії, що посилює її здатність протидіяти загрозам режиму Путіна

Створення танкових підрозділів у Національній гвардії Росії є помітною мілітаризацією Росгвардії, що покращує її здатність протистояти військовим і воєнізованим загрозам безпеці режиму Володимира Путіна, заявляє розвідка Великої Британії.

Про те, що Росгвардія створила танкові підрозділи, раніше повідомив її начальник і колишній охоронець російського президента Володимира Путіна Віктор Золотов.

Це також майже напевно демонструє незмінну довіру Кремля до лояльності Росгвардії, кажуть у розвідці.

«Її головне призначення – гарантування внутрішньої безпеки для забезпечення безперервності російського режиму. Підрозділи Росгвардії були розгорнуті в Україні, відіграючи важливу роль в операціях з безпеки в тилових районах. Деякі підрозділи також брали участь у бойових діях на передовій, незважаючи на те, що вони не були пристосовані до інтенсивних боїв», – йдеться в повідомленні.

У розвідці звернули увагу на те, що рішення про посилення сил Росгвардії важким озброєнням, підписане Путіним у серпні 2023 року, було ухвалене після невдалого заколоту ПВК «Вагнер» в червні 2023 року.

«Незважаючи на твердження Золотова про те, що його підрозділи «чудово проявили себе під час заколоту», немає ніяких доказів того, що Росгвардія здійснила якісь ефективні дії проти «Вагнера», саме тієї загрози внутрішній безпеці, яку вона мала придушити», – йдеться в повідомленні.

Росгвардія була організована на базі колишніх внутрішніх військ МВС Росії. Завданням організації влада називає «забезпечення державної і громадської безпеки». Підрозділи Росгвардії, зокрема, беруть участь у війні в Україні.

Російська Державна дума в липні 2023 року відразу в першому й в остаточному читанні ухвалила закон, який дає Росгвардії право мати на озброєнні важку військову техніку, яку «росгвардійці зможуть застосовувати для захисту громадян, посадових осіб та військовослужбовців, гарантування безпеки при масових заворушеннях в в надзвичайних ситуаціях, а також для припинення діяльності незаконних збройних формувань». У серпні Путін підписав цей закон.