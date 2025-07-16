ГУР: в окупованому Токмаку ліквідовані оператори російських дронів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) заявляє про ліквідацію російських операторів БПЛА «Скат 350М» в тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області.

«Ранньої пори 16 липня 2025 року на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух – у повітря злетів зелений УАЗ 452. Всередині «буханки» перебувало двоє російських окупантів – членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА «Скат 350М», – повідомляє в телеграмі ГУР.

За даними розвідки, це безпілотник російські загарбники використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.

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У ГУР повідомляють, що ліквідовано обох російських операторів разом з БПЛА «Скат 350М», який вони перевозили в автомобілі.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані.

Підконтрольна українській владі частина Запорізька область і місто Запоріжжя регулярно зазнають російських атак з застосуванням дронів, КАБів та ракет. За даними місцевої влади, російські війська окупували 70% території області.