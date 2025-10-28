ФСБ провела обшук у Z-блогерки Тетяни Монтян, яка критикувала Путіна

У Росії порушена кримінальна справа проти провоєнної блогерки українського походження, колумністки RT Тетяни Монтян. Оперативники ФСБ провели у неї вдома обшук та вилучили всю техніку, повідомила вона в телеграмі. Монтян перебуває під підпискою про невиїзд.

За якою статтею порушено справу, не повідомляється. Монтян внесена до реєстру осіб, проти яких порушено справи за статтями про екстремізм та тероризм. Росфінмоніторинг заблокував їй рахунки.

За словами Монтян, приводом для кримінальної справи стала її публікація у 2022 році, де містилася фраза «охраноту мочити без жодного жалю». Під охороною малися на увазі «охранители» — так у російських політичних колах називають провладних експертів і блогерів, які в будь-якій ситуації виступають на боці влади.

Сама Монтян стала відома як провоєнна блогерка, на її телеграм-канал підписано понад 400 тисяч передплатників. Народжена в Криму активістка щонайменше до 2016 року працювала адвокаткою в Україні, жила в Києві до 2021 року. У 2015 році її було внесено до списку сайту «Миротворець» за юридичну підтримку проросійських сепаратистів. Пізніше вона переїхала до Росії.

У 2023 році в Україні проти неї порушили кримінальну справу за статтями про заклики до повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність країни, колабораціонізм та виправдання російської агресії. 2025 року вона потрапила під українські санкції.

У 2023 році на публікації Монтян із критикою російської влади стали масово скаржилися провладні блогери та публіцисти. Російський телеведучий Володимир Соловйов заявив, що блогер «крила матом його президента» (йдеться про Володимира Путіна). У жовтні в телеграм-каналах поширилося відео 2015 року, на якому Монтян називає Путіна образливим терміном та каже, що на референдумі про приєднання Криму до Росії ніхто не голосував.