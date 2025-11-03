У РФ у справі про торгівлю дітьми заарештували Ірину Рудницьку, яка була опікункою маріупольця Богдана Єрмохіна

Тверський районний суд Москви 30 жовтня відправив під арешт у СІЗО клінічного психолога та голову Міжрегіональної громадської організації із захисту сімейних цінностей Ірину Рудницьку. Про це йдеться у картці на сайті суду, на яку звернула увагу російська державна агенція ТАСС.

Рудницьку звинуватили у справі про торгівлю двома та більше дітьми.

У цій же справі московський суд відправив до СІЗО ще дві особи з прізвищами Абдурахманов і Мала. ТАСС з посиланням на джерело в силових структурах пише, що йдеться про підмосковного підприємця і матір, чия дитина могла бути продана в іншу родину.

Ірина Рудницька раніше називалася «соратницею» російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, щодо якої у 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт через участь у насильницькому вивезенні дітей з території України до Росії.

Рудницька також була опікункою вивезеного з Маріуполя 17-річного українського сироти Богдана Єрмохіна. Його батьки загинули, коли йому було вісім років. У момент вторгнення російської армії до Маріуполя підліток навчався у місцевому металургійному коледжі, а його законним представником був директор навчального закладу. Після захоплення міста російськими військами Богдана вивезли до Росії та призначили йому опікуном Рудницьку – попри те, що в Україні у Єрмохіна жила двоюрідна сестра.

Підліток у березні 2023 року намагався втекти з російської прийомної родини, але його затримали поблизу кордону України та Білорусі. Після того, як Єрмохіну виповнилося 18 років і йому надіслали повістку до військкомату на грудень 2023 року, він записав звернення до президента України Володимира Зеленського, в якому попросив повернути його додому. Після цього хлопцеві допомогли повернутися в Україну.

Кримінальну справу стосовно Рудницької в Росії було порушено наприкінці серпня 2025 року. З документів суду випливає, що на утриманні у жінки було 12 дітей віком від трьох до 17 років, зокрема дівчинка, вивезена з окупованих територій України у 2022 році. За статтею про торгівлю дітьми Рудницькій загрожує до 10 років позбавлення волі із забороною працювати з дітьми терміном до 15 років.

Адвокат фігурантки заявив, що оскаржить її арешт і просив суд «заради дітей» обрати обвинуваченій запобіжний захід, не пов’язаний з ізоляцією від суспільства.



