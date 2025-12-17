Прокуратура: блогера з Криму заочно ув’язнили на 11 років за колабораціонізм

В Україні заочно засудили до 11 років позбавлення волі російського блогера з Криму за звинуваченнями в колабораційній діяльності, допомозі державі-агресору та виправданні війні. Про це повідомляють пресслужби прокуратури Автономної республіки Крим та управління Служби безпеки України в Криму.

«Будучи власником авторського YouTube-каналу та гостем у російських пропагандистських медіа, він постійно висловлював підтримку рішенням та діям ворога. Зокрема, здійсненню збройної агресії проти України, так званому «возз’єднанню Криму з Росією», виправдовував дії окупаційних військ», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У СБУ додали, що засуджений здійснював збір та передачу матеріально-технічних ресурсів для підрозділів армії Росії, розташованих на окупованій території Херсонської області.





У повідомленнях відомств не називають імені та прізвища засудженого. Водночас джерела, які не уповноважені розмовляти з медіа і побажали залишитися анонімними, повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про Олександра Кір’якова, відомого під ніком «Сандро». Його публічних коментарів щодо цього вироку наразі немає.

На пресконференції «5 років роботи Прокуратури: національний та міжнародний виміри. Візія майбутнього» 9 грудня 2025 року виконувач обов’язків керівника прокуратури АР Крим та міста Севастополя Віталій Секретар розповів, що з 2022 року українські прокурори притягнули до відповідальності 458 людей з анексованого Криму за звинуваченнями в колабораціонізмі, допомозі РФ та пропаганді.

У січні 2025 року прокуратура АРК повідомляла, що в Україні відкрили кримінальні провадження за більш ніж 3 800 військовими злочинами та злочинами проти основної національної безпеки, які були скоєні росіянами в Криму. На той момент повідомлялося, що українські суди винесли близько 200 вироків у цій категорії кримінальних справ, у ще 580 справах тривали слухання.



