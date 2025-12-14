Крим: правозахисник розповів про масовий призов першокурсників на строкову службу

В окупованому Криму масово призвали на строкову службу до російської армії першокурсників, які раніше скористалися правом на відстрочку від призову. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив один із кримських правозахисників на умовах анонімності 14 грудня.

За інформацією правозахисника, так масово подібне сталося вперше.

«Цього року всіх першокурсників, придатних по здоров’ю, які вступили до ВНЗ у Криму після закінчення коледжів, технікумів та училищ, які вже скористалися разовим правом на відстрочку, призвали на строкову службу. Тобто студенти провчилися майже семестр просто марно, після демобілізації їм доведеться розпочинати навчання на першому курсі заново. Раніше завжди військкомати закликали таких студентів після закінчення першого курсу у весняний призов. Така практика вперше і це свідчить, що вимоги до заклику в Росії посилюються», – розповів Крим.Реалії правозахисник.

Читайте також: «Наказ шукати приводи для відкриття справ». Як кримчан вербують на війну проти України

За словами правозахисника, у російських військкоматах Криму студентів-призовників переконували одразу підписувати контракт, подаючи це як більш вигідну опцію:

«Мовляв, замість мізерного забезпечення строковика вони отримуватимуть солідну зарплату, не житимуть у казармі, не проходитимуть важкі перші пів року у статусі «молодого», обіцяють не відправляти на «СВО» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення до України – ред.). Треба визнати, що значний відсоток хлопців попалися на цей прийом. Працівники військкоматів їм «забули» повідомити, що контракт на період «СВО» автоматично пролонгується у всіх російських контрактників, тож через рік вони не повернуться за студентські парти, а продовжать службу», – повідомив правозахисник.

Президент Росії Володимир Путін підписав Указ про осінній призов на термінову військову службу з 1 жовтня.



