15 років за «державну зраду» – РФ засудила 34-річного жителя окупованої частини Запорізької області

Підконтрольний Росії «Запорізький обласний суд» засудив 34-річного жителя Якимівського району до 15 років колонії суворого режиму. Його визнали винним за статтями про державну зраду та шпигунство, повідомляє телеграм-канал російської установи.

Кримінальні справи за статтею про державну зраду порушують лише проти громадян Росії, а про шпигунство – лише проти іноземців. У цьому випадку чоловіка засудили за двома статтями.

За версією слідства, у травні 2023 року чоловік зняв на мобільний телефон пересування вантажних автомобілів з особовим складом Росгвардії та передав отримані дані разом із координатами техніки на електронну пошту Головного управління розвідки Міноборони України.

Російська прокуратура в окупованому Криму уточнює, що він знімав на камеру телефона екран, де переглядав записи із камер зовнішнього спостереження. Слідство кваліфікувало ці дії як шпигунство, оскільки на той момент він мав лише українське громадянство.

Як стверджується, після отримання російського паспорта у вересні 2023 року чоловік знову передав на ту ж адресу дані про місця дислокації особового складу та військової техніки Росгвардії в Якимівському районі. У матеріалах справи зазначено, що це могло спричинити вогневе ураження російських підрозділів.

Крім того, за версією обвинувачення, з вересня 2023-го до лютого 2024 року засуджений надіслав через додаток українського банку 10 переказів на суму 6421 рубль на користь Збройних сил України.

Ці дії слідство розцінило за статтею про державну зраду. Суд визнав чоловіка винним за сукупністю статей; окрім основного покарання у вигляді 15 років колонії чоловікові призначили обмеження волі на один рік.

Коментарі засудженого чи його захисту недоступні.

Росія окупувала значну частину Запорізької області в перші дні повномасштабного вторгнення в лютому-березні 2022 року. Москва вважає всю Запорізьку область включно із обласним центром, який ніколи не контролювала, частиною території РФ. Росія переслідує місцевих жителів, які не погоджуються з окупацією своєї батьківщини.



