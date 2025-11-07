У в'язницю цілими родинами. Як Росія на окупованих територіях переслідує людей

Правозахисники фіксують випадки репресій щодо цілих сімей на підконтрольних Росії українських територіях.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зібрав інформацію про такі випадки в окупованому Криму.

Практика масових обшуків та затримань у Криму розпочалася після того, як Росія анексувала український Крим у 2014 році. Але під час військових дій РФ проти України тенденції змінилися – дедалі більше затримань відбувається за тяжкою статтею про «держзраду», а в ув'язненні може опинитися ціла родина, зазначають українські правозахисники. Судові слухання у цих справах проходять у закритому режимі, а їх фігуранти позбавлені можливостей для ефективного захисту.

Щонайменше у 17 кримських родинах від двох до чотирьох заарештованих та засуджених є близькими родичами, заявляла раніше «Суспільному» кримська правозахисниця Лутфіє Зудієва.

Розповідаємо про п'ять верифікованих випадків пеерслідування цілих сімей.

Вікторія і Олександра Стрілець

У серпні підконтрольний РФ Севастопольський міський суд засудив до 12 років колонії 42-річну кримчанку Вікторію Стрілець та її 24-річну доньку Олександру за звинуваченням у держзраді (стаття 275 КК РФ), повідомила російська прокуратура міста.

За версією слідства, кримчанки нібито за винагороду від української військової розвідки у вересні 2023 року надіслали в ГУР Міноборони України в месенджері фотографії військових об'єктів РФ.

Олександру та Вікторію Стрілець затримали співробітники управління ФСБ по Чорноморському флоту РФ, повідомляють силовики. Але коли це сталося, невідомо.

Публічної позиції ГУР МОУ з цього приводу немає.

Суддя підконтрольного Кремлю Севастопольського міського суду Данило Землюков виніс Вікторії та Олександрі Стрілець вирок, пов'язаний з ув'язненням, незважаючи на те, що в останньої є двоє неповнолітніх дітей, які залишилися під опікою чоловіка.

Мені важливо витягнути дітей, адже маля бореться за життя

Засуджені кримчанки перебувають у виправній колонії загального режиму, йдеться у повідомленні російської прокуратури Севастополя.

«Чоловікові дуже складно збирати нам з мамою передачі, і ми вже місяць сидимо на пайку, який дають тут. Йому дуже складно збирати нам із мамою передачі, і ми вже місяць сидимо на пайку, який дають тут. Сигарети пару разів передав і трохи продуктів у серпні. Але я для себе нічого не прошу. Мені важливо витягнути дітей, адже маля (молодша донька – ред.) бореться за життя», – цитує лист Олександри Стрілець із СІЗО російський правозахисний проєкт «Перший відділ».

Німетулаєві

У жовтні російські силовики провели обшук і затримали чотирьох кримчанок за звинуваченням в організації діяльності терористичної організації (частина 1 статті 205.5 КК РФ). Серед затриманих – мати п'ятьох дітей Есма Німетулаєва з Бахчисараю.

Вона – дружина фігуранта п'ятої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Ремзі Німетулаєва, якого російські силовики затримали у серпні 2023 року за звинуваченням в участі у забороненій у Росії мусульманській організації.

З того часу він перебуває під арештом у СІЗО-1 Ростова-на-Дону. Його справу розглядає Південний окружний військовий суд у РФ. Українські та російські правозахисники називають такі справи політично вмотивованими.

Я відповіла, що дітей нікому не віддам. Як забрали їхнього батька, я своїх онучок опікую сама

Так п'ятеро малолітніх дітей позбулися батьків. Вони живуть із 73-річною бабусею Аліє Бекіровою – матір'ю Есми Німетулаєвої.

«Мені сказали (російські силовики – ред.): «Ви залишаєтеся з онуками як бабуся, можете оформити на себе опіку». Сказали, якщо не буде опікуна, держава дітей може забрати. Я відповіла, що дітей нікому не віддам. Як забрали їхнього батька, я своїх онучок опікую сама», – розповіла вона «Кримській солідарності».

Навесні 2024 року в Керчі зникло подружжя Сергій Козлов та Євгенія Самойлова.

Згодом з'ясувалося, що їх судять у РФ за звинуваченням у «тероризмі», «держзраді» та нібито співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони України. Їхня позиція у цій справі невідома. Їх, зокрема, звинувачують у підпалі автомобіля із символікою Z і V (символіка повномасштабного вторгнення РФ в Україну – КР), підготовці підриву залізничних колій у Криму та вбивстві військового РФ у Севастополі.

За даними правозахисників, подружжя утримують у СІЗО, а судові слухання проходять у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону.

«Враховуючи тотальну відсутність інформації про цю справу до її передачі до суду, поширену практику викрадення і тортур співробітниками ФСБ, недопуск адвокатів до підозрюваних та обвинувачених, а також схильність до фабрикації доказів, які не підлягають критичній оцінці в російських судах, обґрунтованість звинувачень керчан викликає очевидні сумніви», – заявляють у правозахисному проєкті «Трибунал. Кримський епізод».

Вся родина

У березні в Євпаторії після обшуків російські силовики затримали родину з чотирьох осіб: Тетяну Маляр, її сина Анатолія Россіхіна та доньку Ольгу Бегей, а також брата жінки Валентина Маляра. Їх звинуватили у «держзраді».

«На сьогоднішній день це найбільший такий одночасний кейс, де відразу чотири людини з родини затримані», – заявляє координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Стаття про державну зраду – це абсолютно закрита кримінальна справа

Затримана родина родом зі Львова, до Криму переїхала до його російської анексії 2014 року. У Ольги Бегей – двоє неповнолітніх дітей. Саме ця обставина може бути причиною переслідування цих людей, вважають їхні рідні та знайомі.

Про затриманих довгий час нічого не було відомо. Це «відомий трюк» російських силовиків, коли в перші дні після затримання людей вони їх катують, щоб отримати потрібні свідчення, зазначає голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його інформацією, усій затриманій родині інкримінують статтю 275 Кримінального кодексу РФ (держзрада). Всіх утримують у СІЗО Сімферополя №2.

«Стаття про державну зраду – це абсолютно закрита кримінальна справа. І в усіх таких справах ми фіксували, що на перших етапах, навіть якщо рідні намагаються найняти незалежних адвокатів, їм доступ до людей не дають, що є грубим порушенням того ж російського законодавства», – заявляла Крим.Реалії Ольга Скрипник.

Батько і син

Російська влада на окупованій частині Херсонської області переслідує кримськотатарську родину за нібито зв'язок із кримськотатарським батальйоном імені Номана Челебіджихана та батальйоном «Крим». Через це в російських катівнях опинилися батько і син – Халіл та Аппаз Куртамет.

Аппаза Куртамета російські силовики затримали у липні 2022 року в Херсонській області. На той момент хлопцеві було 19 років. Його відправили до СІЗО анексованого Криму, а потім судили. Після судових розглядів його засудили на сім років позбавлення волі за те, що позичив 500 гривень своєму однокурснику. Як потім з'ясувалося, той, хто брав гроші в борг, служив у Збройних силах України.

Такі дії Аппаза Куртамета російські силовики та експерти, залучені до судового розгляду справи, розцінили як «фінансування» батальйону «Крим». Спочатку його відправили до колонії російського міста Владимир. Потім – у Нижній Новгород, Ярославль та Псков.

За звинуваченням в участі у кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана з листопада 2023 року російська влада переслідує батька Аппаза Куртамета – 58-річного бізнесмена та лідера місцевої релігійної громади Халіла Куртамета.

Створений Росією Генічеський районний суд в окупованій частині Херсонської області у жовтні засудив його до восьми років ув'язнення за звинуваченням в участі у громадянській блокаді поставок українських товарів до анексованого Росією Криму у 2015 році.

Де зараз Халіл Куртамет, невідомо навіть його родині. У Меджлісі кримськотатарського народу заявляють, що у переслідуванні батька і сина Куртамет «проявився весь безлад, із яким діє окупаційна влада, щоб помститися всім за незгоду з окупацією, спротив та блокаду Криму».

Меметшаєві

Російські репресивні практики у Криму переходять і на території півдня України, окуповані Росією під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За даними Кримськотатарського ресурсного центру, у російському ув'язненні опинилися три рідні брати із села Чонгар Генічеського району Херсонської області – Артур, Арсен та Аблямед Меметшаєві.

Вони були затримані російськими силовиками та були засуджені в анексованому Криму за нібито причетність до батальйону імені Номана Челебіджихана, який брав участь у громадянській блокаді Криму у 2015-2016 роках.

У квітні 2022 року був затриманий старший із братів – Артур Меметшаєв, батько шістьох дітей. Його звинуватили за частиною 2 статті 208 КК РФ (організація незаконного збройного формування або участь у ньому).

У травні 2023 року за таким самим звинуваченням були затримані та заарештовані решта братів Меметшаєвих.

У підсумку підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя засудив усіх трьох. Артуру Меметшаєву призначено покарання у вигляді 6,5 років позбавлення волі. Він відбуває його в Мордовії. Арсен та Аблямед Меметшаєви були засуджені до п'яти років позбавлення волі. Перший перебуває в колонії російського Липецька, а другий – у Димитровграді (Ульяновська область РФ).

У Кримськотатарському ресурсному центрі ці переслідування вважають «помстою окупантів за громадянську блокаду Криму». За їхніми даними, справа стосовно Меметшаєвих була «сфальсифікована на основі свідчень якихось трьох прихованих свідків».

«Для родини Меметшаєвих участь у громадянській блокаді Криму закінчилася арештом усіх трьох синів. Три обшуки, три кримінальні справи, три вироки. Чи не багато репресій для однієї родини? Кримськотатарський ресурсний центр висловлює рішучий протест і заявляє, що це рішення суду є незаконним, політично вмотивованим і злочинним. Така політика Росії є демонстрацією боротьби з політичними переконаннями громадян в окупованому Криму», – заявляють у КРЦ.

Подібних випадків у Криму може бути й більше, припускають правозахисники. Але не всі їх вдається зафіксувати й не про всі можна розповісти публічно.

Багато кримчан, до яких приходять з обшуками російські силовики, побоюються розголошувати це в надії, що їхніх рідних відпустять на волю, зазначають у Кримськотатарському ресурсному центрі. Про деякі обшуки правозахисники дізнаються через пів року-рік, зазначають у КРЦ.

Російська влада заперечує політичні переслідування в Криму.