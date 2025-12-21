Доступність посилання

«У нас одне бажання, щоб наші рідні повернулися додому»: акція біля новорічної ялинки у Києві

У Києві біля новорічної ялинки на Софіївській площі зібралися родичі та близькі тих, хто зник безвісти чи перебуває у полоні внаслідок російської агресії.

Вони привертають увагу до проблеми зниклих та нагадують про полонених українських військових. Напередодні Різдвяних свят вони просять повернути рідних додому. Це традиційна акція, яка щотижня проходить як і в столиці, так і в інших містах України.

