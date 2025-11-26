Куди в окупованому Криму зникають цілі родини?

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські силовики активізували в окупованому Криму переслідування людей за звинуваченнями у держзраді та шпигунстві нібито для українських спецслужб. На Кримському півострові регулярно зникають люди, нерідко на зв'язок перестають виходити цілі родини. А потім їх знаходять у СІЗО. Що відомо про «сімейні репресії» у Криму і що за ними стоїть, розповідаємо в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
Під час військових дій РФ проти України в окупованому Криму фіксують дедалі більше затримань за статтями про «держзраду» та «шпигунство». В ув'язненні нерідко опиняються цілі родини. Часто, потрапивши до катівень російських силовиків у Криму, люди зникають на місяці. Відомості про них не можуть отримати навіть родичі. Тому повноцінно оцінити масштаби цього явища складно.
Крим.Реалії наводять кілька прикладів про постраждалих кримчан, інформація про яких все ж таки стала публічною всупереч тому, що російські силовики її довго приховували.
Зникли на дев’ять місяців і «знайшлися» у СІЗО
На початку року у Первомайському районі зникли мати та дочка Анна та Оксана Соценко. Понад дев'ять місяців про них нічого не було відомо.
Згодом українським правозахисникам вдалося з'ясувати, що вони перебувають у Сімферопольському СІЗО №1.
Близько 10 місяців цих жінок силовики утримували в інкоммунікадо і тепер звинувачують їх у держзрадіВікторія Нестеренко
«Анна Соценко 1955 року народження та її дочка Оксана Соценко 1975 року народження перестали виходити на зв'язок із 5 лютого 2025 року. Телефон Анни Миколаївни не відповідав, телефон Оксани Віталіївни був вимкнений. У месенджері Тelegram було видно, що в акаунт Анни Соценко періодично хтось заходив. У лютому ми дізналися, що ці жінки заарештовані ФСБ. Але ми не знали причин. У Оксани Соценко є неповнолітній син, який має інвалідність і який потребує постійного догляду. Родичів цих жінок залякали ФСБ, щоб вони навіть не намагалися щось робити і розшукувати їх. Вхід в акаунт телеграму свідчить, що ФСБ ретельно перевіряло інформацію та шукало щось, із чого можна сфабрикувати справу. Близько 10 місяців цих жінок силовики утримували в інкоммунікадо (термін у міжнародному праві, що характеризує перебування засудженого без права листування та побачень із родичами й захисником – ред.) і тепер звинувачують їх у держзраді», – розповіла Крим.Реалії менеджерка проєктів Центру прав людини ZMINA Вікторія Нестеренко.
Що із затриманими кримчанками наразі, достеменно невідомо.
«Особливе занепокоєння викликає стан здоров'я 70-річної Анни Соценко, яка має низку хронічних захворювань і потребує постійного медичного нагляду. Ми вимагаємо від РФ негайного звільнення Анни та Оксани Соценко, а також усіх інших кримських політв'язнів, які незаконно утримуються на території тимчасово окупованого Криму та в Росії», – заявили в Кримськотатарському ресурсному центрі.
У Представництві президента України в АРК затримання матері та дочки Соценко назвали «злочином окупації».
«Викрадення людей стали системними»
У схожій ситуації опинилося багато інших кримських сімей. У 2024 році в Криму зникли зі зв'язку 42-річна кримчанка Вікторія Стрілець та її 24-річна дочка Олександра Стрілець.
Про те, що вони були затримані російськими силовиками, стало відомо лише тоді, коли підконтрольний РФ Севастопольський міський суд виніс їм вирок – 12 років ув'язнення за звинуваченням у держзраді (стаття 275 КК РФ).
У Олександри Стрілець – двоє неповнолітніх дітей. Вони залишилися під опікою чоловіка.
За версією слідства, кримчанки нібито за винагороду української військової розвідки у вересні 2023 року надіслали до ГУР Міноборони України фотографії військових об'єктів РФ.
Публічної позиції ГУР МОУ з цього приводу немає.
У Представництві президента України в АРК затримання та вирок матері та дочці Стрілець назвали прикладом «опору в Криму російській агресії».
У середині листопада російські силовики затримали 65-річного Сеїтхаліла Фахрієва та його 36-річного сина Руслана Фахрієва із села Амурське (Алабаш-Конрат) Червоногвардійського (Курманського) району, повідомили в Меджлісі кримськотатарського народу.
«Їх затримали у власному домі. Все трапилося на очах дружини та матері – Айше Фахрієвої, яка, не витримавши пережитого, злягла і зараз перебуває у тяжкому стані в лікарні. Протягом усіх цих днів ні рідні, ні сусіди не знають, куди російські карателі вивезли батька та сина Фахрієвих. Окремі повідомлення з Криму свідчать, що російська окупаційна влада вже висунула їм звинувачення за статтею 205 Кримінального кодексу РФ – «теракт», – йдеться у повідомленні.
У Меджлісі допускають, що оскільки місце перебування Фахрієвих російські силовики не розкривають, затримані можуть піддаватися тортурам, як це неодноразово відбувалося в інших подібних випадках.
Офіційної інформації про їхнє затримання немає.
У квітні в Севастополі зникло подружжя – Наталія Полюх та Олег Платонов. Жінка зникла після того, як вийшла зі школи, куди привела свою дитину. А її чоловік того ж дня перестав виходити на зв'язок, перебуваючи на роботі в Алупці.
За інформацією Кримськотатарського ресурсного центру, Олег Платонов був затриманий ФСБ, а про місце перебування Наталії Полюх взагалі нічого не відомо. Їхню дитину передали до притулку.
Ми бачимо, що у Криму заарештовують цілі сім'їКримськотатарський ресурсний центр
Ще одна подружня пара – Сергій Козлов та Євгенія Самойлова – раніше зникла у Керчі. Згодом з'ясувалося, що їх судять у РФ за звинуваченням у «тероризмі», «держзраді» та нібито співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони України. Їхня позиція у цій справі невідома.
«Ми бачимо, що у Криму заарештовують цілі сім'ї. Є випадки, коли три брати одночасно перебувають у місцях несвободи, син, батько і зять або мати та дочка. Викрадення людей у Криму стали системними», – заявляють у Кримськотатарському ресурсному центрі.
«Демонстративна жорстокість та абсолютна відсутність гласності»
Затримання кримчан російськими силовиками за звинуваченням у тяжких кримінальних статтях – «держзраді», «шпигунстві», «тероризмі» – активізувалися під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зазначають правозахисники.
«За останні півтора року кількість таких випадків зросла в рази, і особливо це стосується переслідувань жінок в окупованому Криму за такими статтями, як «шпигунство» та «держзрада». Ми вважаємо це систематичною політикою окупаційної влади, спрямованою на придушення свободи слова, боротьбу з будь-якими проявами інакомислення та опором російській окупації», – говорить Вікторія Нестеренко.
Оцінити законність таких звинувачень неможливо через тотальну закритість процесів судового розгляду цих справ.
«Лише за літо 2025 року стало відомо про 17 затримань кримчан за звинуваченнями у співпраці з українськими спецслужбами. При цьому у таких справах часто звинуваченням передують насильницькі зникнення, а в судах абсолютно відсутня гласність, що унеможливлює надати об'єктивну оцінку законності та реалістичності доказів провини цих людей, які подає обвинувачення», – заявляє український правозахисний телеграм-канал «Трибунал. Кримський епізод».
Демонстративна жорстокість стосовно жінок націлена на те, щоб ще більше залякати цивільне населення півострова«Кримський процес»
Правозахисники українського проєкту «Кримський процес» відзначають «демонстративну жорстокість» російських силовиків стосовно жінок у Криму.
«Демонстративна жорстокість стосовно жінок націлена на те, щоб ще більше залякати цивільне населення півострова та придушити будь-які форми опору окупації. На користь такого висновку свідчать спостереження за російськими пропагандистськими ресурсами, які активно висвітлюють переслідування жінок. У 26 випадках із 31 пропагандисти прямо пов'язують репресії з Україною. При цьому в більшості випадків для звинувачень кримчанок використовуються статті, які неодноразово критикувалися за розмитість формулювань», – стверджують в організації.
Переслідування, пов'язані з неприйняттям у Криму повномасштабного вторгнення РФ в Україну, стали настільки масовими, що в місцях несвободи вже не вистачає місць, говорить голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.
У місцях несвободи окупованого Криму камери забиті політичними, а рецидивістів практично вже й не залишилосяЕскендер Барієв
«Нещодавно спілкувався з двома людьми з різних міст окупованого Криму, які відбули свої незаконні адміністративні арешти в СІЗО в Акмесджиті (Сімферополі), і обидва, як під копірку, повідомили, що СІЗО Криму переповнені людьми, які, на думку окупантів у Криму, роблять неправильні репости, слухають не ту музику, залишають неправильні коментарі, які дискредитують окупаційну владу, армію або невтішно висловлюються на адресу учасників «СВО» (так у Росії називають своє повномасштабне вторгнення в Україну – ред.). У місцях несвободи окупованого Криму камери забиті політичними, а рецидивістів практично вже й не залишилося. Хто мріє швидше звільнитися, підписують контракти (з армією РФ – ред.) і фактично ще швидше самоліквідовуються», – заявляє він.
У російських реаліях Крим став одним із найбільш репресивних регіонів, контрольованих Росією, заявляють у російському правозахисному проєкті «ОВД-інфо».
«Крим лідирує за кількістю політично вмотивованих справ і затримань у розрахунку на 100 тисяч населення. За цим параметром регіон поступається лише Москві», – стверджують у проєкті.
Влада Росії заперечує політичні репресії у Криму.
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.