Затримують жінок, погрожують відібрати дітей. ФСБ Росії взялася за кримських татарок у Криму

Обшуки у Криму пройшли за кількома адресами: у Бахчисараї та Бахчисарайському районі, а також у селі Орлівка під Севастополем. Російські силовики затримали чотирьох кримчанок.

Ким є затримані жінки, у чому їх звинувачують і що насправді це означає – розповідає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Після анексії Криму РФ російські силові структури розпочали масові переслідування кримських мусульман. Під арештами за цей час опинилися понад сто людей, переважно кримських татар, які дотримуються ісламських традицій.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Кримському півострові російські силовики зняли табу на переслідування жінок. У регіоні активізувалися допити, обшуки та затримання кримчанок. Чергова така масова силова акція відбулася 15 жовтня.

«Не дали прочитати намаз, сказали, що заберуть дітей»

У Бахчисараї російські силовики обшукували будинок багатодітної родини Німетулаєвих.

Вони затримали матір п'ятьох дітей Есму Німетулаєву.

Її чоловік Ремзі Німетулаєв – фігурант п'ятої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

Українські та російські правозахисники називають ці справи політично вмотивованими.

Кримчанина російські силовики затримали у серпні 2023 року за звинуваченням в участі у забороненій у Росії мусульманській організації. Відтоді Ремзі Німетулаєв перебуває під арештом у СІЗО-1 Ростова-на-Дону. Справу щодо нього та ще п'ятьох кримськотатарських активістів розглядає Південний окружний військовий суд у РФ.

Тепер силовики взялися за дружину Ремзі Німетулаєва.

Її 73-річна мати Аліє Бекірова розповіла «Кримській солідарності», що силовики прийшли до них додому о четвертій ранку, їй сказали бути з онуками, а Есму Німетулаєву відвели в окрему кімнату.

Обшук, за словами жінки, проводили навіть у дитячій кімнаті та спускалися до підвалу будинку, перевіряли всі мобільні телефони, зокрема й ті, що належать дітям.

Після цього Есму Німетулаєву відвезли до Сімферополя.

«Навіть не дали їй прочитати намаз. Мені сказали: «Ви залишаєтеся з онуками як бабуся, можете оформити на себе опіку». Сказали, якщо не буде опікуна, держава дітей може забрати. Я відповіла, що дітей нікому не віддам. Як забрали їхнього батька, я своїх онучок опікую сама. Я кажу: «Чому ви так робите? При живих батьках робите дітей сиротами. Що вони (батьки) поганого зробили? Вони сповідують свою релігію. Яке ви право маєте так поводитися з нами?». У відповідь усі промовчали, ніхто й слова не сказав», – цитує Аліє Бекірову «Кримська солідарність».

«Схопили, скрутили, поводилися грубо»

У селі Холмівка Бахчисарайського району обшук російські силовики проводили у кримчанки Насіби Саїдової – студентки педагогічного коледжу, співробітниці ясельної групи дитячого садка.

Вона – дочка відомого у Криму імама, розповідають правозахисники.

«Близько п'ятої години ранку почув сильний стукіт у двері та вікна. Вийшов, відчинив двері. Мене різко схопили, скрутили і поклали на підлогу, кричали, щоб лежав обличчям донизу і не рухався. Потім підняли. Я побачив, що і син теж на підлозі лежав. Потім нас усіх завели на кухню, вимагали всі наші телефони, перевіряли. Розмовляли з невісткою, розкидали всі речі. Поводилися грубо», – розповів «Кримській солідарності» свекор Насіби Саїдової Сеїт Саїдов.

Під час обшуку силовики «знайшли невідомі книги в тумбочці з трусами», які, як вважає Сеїт Саїдов, вони підкинули. Протокол обшуку він підписувати відмовився.

Подібні свідчення про підкинуту заборонену літературу озвучують багато інших кримських мусульман, яких силовики РФ звинуватили за терористичними статтями.

У село Долинне Бахчисарайського району силовики ФСБ приїжджали до Ельвізи Алієвої. Вона – студентка четвертого курсу Кримського федерального університету імені Вернадського за спеціальністю «менеджмент», працює касиром у пекарні Сімферополя.

В Орлівці під Севастополем російські силовики обшукували будинок, у якому мешкає Февзіє Османова – співробітниця місцевого магазину.

Після слідчих дій усіх затриманих відвезли до кримського главку ФСБ у Сімферополі.

«Винні в тому, що не брешемо і не крадемо»

За даними кримського адвоката Еміля Курбедінова, усім чотирьом затриманим кримчанкам інкримінують частину 1 статті 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації та участь у її діяльності). Вона передбачає покарання до 20 років позбавлення волі.

У кримському главку ФСБ заявили, що затримані кримчанки були учасницями «законспірованого жіночого осередку забороненої на території Росії міжнародної терористичної організації, яка поширювала ідеологію всесвітнього халіфату». За версією слідства, кримські мусульманки проводили «підпільні збори та вербували нових прихильників».

16 жовтня підконтрольний Росії Київський районний суд визначить затриманим запобіжний захід.

Їхні рідні вважають ці звинувачення необґрунтованими.

«Це в голові не вкладається, щоб ось так приходили до наших жінок. Про свою дружину можу сказати лише хороше. Добра, відповідальна, вихователька в дитячому садку, з дітьми дуже ладнає, діти її люблять. Це просто шок. Це наклеп, ми з цим не згодні. Я як чоловік вимагаю її звільнення», – розповів «Кримській солідарності» Назім Саїдов, чоловік затриманої Насіби Саїдової.

«Знаємо, що наші діти, всі, хто сидить у тюрмах, не терористи. У нашого народу не було терористів. Жодного випадку немає, жодної скарги, щоб наші діти скоїли якийсь неналежний мусульманину вчинок. Вони просто віруючі люди, шановані люди нашого суспільства. Ми винні в тому, що дотримуємося [релігії], порядні, чесні, не брешемо, не крадемо. Думаю, це й не влаштовує нашу владу», – сказала «Кримській солідарності» мати Ремзі Німетулаєва Хатідже Німетулаєва.

«Тиском на жінок Росія посилює контроль над Кримом»

На підтримку кримчанок, затриманих 15 жовтня, виступили українські правозахисники.

Переслідування жінок російськими силовиками у Криму останнім часом стало «тривожною тенденцією», заявляють у Кримськотатарському ресурсному центрі.

Сьогодні, за його інформацією, в місцях несвободи РФ перебувають 34 жінки з Криму.

«Окупаційна влада все частіше переслідує кримськотатарських жінок. Тепер вони відбирають не лише батьків, а й матерів. У подружжя Німетулаєвих п'ятеро дітей. Вони ризикують залишитися без батьків», – зазначають у КРЦ.

Про різке збільшення випадків кримінального переслідування жінок у Криму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну говорять в українській правозахисній організації «КримSOS».

Це свідчить про новий етап тиску та посилення залякування місцевого населення, вважають в організації.

«Тиск на жінок є частиною системної політики Росії: через залякування, створення образу «внутрішніх ворогів» і витіснення нелояльної частини населення з півострова окупаційна влада посилює контроль над Кримом», – стверджують у «КримSOS».

Кількість порушених кримінальних справ стосовно кримчанок зросла в кілька разів, а суди, користуючись закритістю процесів, «демонструють безпрецедентну жорстокість» і «морально знущаються над фізичним станом та зовнішнім виглядом підсудних жінок», наголошуюь у правозахисному центрі «Кримський процес».

«Кількість таких переслідувань зростає з року в рік, і поки немає передумов очікувати зупинки цього конвеєра», – зазначають експерти організації.

Влада РФ заперечує політичні репресії у Криму.

Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров висловив думку, що затримання жінок у Криму та оголошення їх терористками може означати підготовку Росії до «ескалації своєї зовнішньої агресії» та її бажання «максимально взяти під контроль» як своє суспільство, так і людей на окупованих нею територіях.