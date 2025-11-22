День пам'яті жертв Голодомору. Свідчення. Путін продовжує те, що робив Сталін

Кожну четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років У 1998 році Указом президента України встановили День пам’яті жертв Голодомору – щороку в четверту суботу листопада.У 2006 році Верховна Рада України ухвалила Закон про визнання Голодомору геноцидом українського народу.У 2008 році у Києві споруджено Національний меморіал жертв Голодомору.У 2009 році Служба безпеки України порушила кримінальну справу щодо голоду в Україні за ознаками злочину геноциду.У січні 2010-го Апеляційний суд міста Києва ухвалив, що в 1932–1933 роках в Україні Сталін і його поплічники вчинили злочин геноциду. і масових штучних голодів 1921–1923, 1946–1947 років.

22 листопада о 16.00 загальнонаціональна хвилина мовчання.

Запаліть Свічку пам’яті на своєму підвіконні, де б ви не були!

Штучний голод, влаштований Сталіном і Комуністичною партією в СРСР проти українців, є одним із найбільших геноцидів ХХ століття.

І якщо Голокост (геноцид, вчинений нацистами проти євреїв), геноцид у Руанді, геноцид проти боснійських мусульман на Балканах – розглядалися міжнародними судами ( Нюрнберзький процес 1945-1946 років, Міжнародний кримінальний трибунал щодо Руанди (МТР), Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії (МТКЮ)), то Голодомор в Україні замовчувався аж до розпаду Радянського Союзу і досі ще не є визнаним геноцидом більшістю країн світу.

Україна після Жовтневого перевороту 1917 року чинила спротив більшовикам, а потім і запровадженій Леніним і Сталіним насильницькій колективізації. Радянська влада, з допомогою армії і каральних органів, придушила масові виступи українських селян, відібрала у хліборобів усе майно, землю, худобу і реманент. Заможних господарів назвали «куркулями». Чоловіків ув’язнювали і розстрілювали, родини вивозили у Сибір, або просто виганяли з дому. Щоб остаточно зламати опір, у 1932 році радянська влада провела масове вилучення нового врожаю і усієї продукції в українських селах. Розпочався голод. Села оточили загонами червоноармійців, щоб не дати людям утекти. Вмирали цілими родинами. Сільрадам наказали не фіксувати голодні смерті. За оцінками українських демографів і істориків, під час Голодомору 1932-33 років в Україні могли померти голодною смертю від 3, 9 до 7 мільйонів людей.

Розпочав ще Ленін

Український хлібороб, який вів добре організоване господарство, забезпечував свою родину всім необхідним, а надлишки сільськогосподарської продукції продавав, був визначений Володимиром Леніним (лідер Жовтневого перевороту в Росії і організатор подальшого завоювання України)– головним ворогом більшовиків.

Для таких селян підібрали зневажливу назву «куркулі» (кулаки– рос.)

Ось кілька цитат із повного зібрання творів Леніна:

«Втратити Україну – втратити голову!»

«... із завоюванням України... наша сила міцнішає. Тепер ми маємо можливість отримати паливо з Донецького басейну, маємо джерела хліба та продовольства...». ПЗТ, т. 38, с. 300–305.

«Селяни – власники, і з ними доводиться боротися». ПЗТ, т. 40, с. 509.

«Дрібні власники – це наші противники. Дрібновласницька стихія – наш найнебезпечніший ворог». ПЗТ, т. 43, 193 (1921 р.).

«Розмістити півторамільйонну армію на Україні, щоб допомагали посиленню продроботи». ПЗТ, т. 44, с. 67.

«Сільські громади, які не піддаються жодним закликам.., будуть висуватися на «чорну дошку» або переводитимуться до розряду штрафних, які підлягають закриттю і учасники яких мають бути передані народному суду». ПЗТ, т. 36, с. 363.

Повісити (неодмінно повісити, щоб народ бачив) не менше 100 куркулів. Відібрати у них весь хліб.

«Без ВЧК та інших подібних каральних репресивних органів радянська влада існувати не може». «Треба розширити застосування розстрілів. Без цього побудувати соціалізм неможливо».

«Тимчасово раджу призначити своїх начальників і розстрілювати змовників і тих, хто вагається, нікого не питаючи і не допускаючи ідіотської тяганини». ПЗТ, т. 50, с. 165.

«Зразок треба дати. Повісити (неодмінно повісити, щоб народ бачив) не менше 100 куркулів. Відібрати у них весь хліб. Призначити заручників, згідно з учорашньою телеграмою. Зробити так, щоб на сотні верст народ бачив, тремтів, знав, кричав... Знайдіть людей потвердіше». (З телеграми Леніна Євгенії Бош, Кураєву та Мікіну).

«Припустимо і можливо, що загине і 90% населення, щоб 10% тих, хто залишився в живих, дожили до всесвітньої революції і до соціалізму».

Знищивши молоду українську державу (УНР) більшовики перейшли до терору над українським селянством.

Свідчення професора Ілька Корунця:

Сталін влаштував терор голодом

У січні 1928 року більшовики запровадили в Україні насильницькі хлібозаготівлі. У селян примусово, з участю озброєних загонів, забирала більшу частину, а то й усе вирощене зерно фактично за безцінь. Селяни почали чинити опір.

Поворот до нової політики ліквідації куркульства як класу

30 січня 1930 року Політбюро ЦК ВКП(б) СРСР видало постанову «Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств…», що запустила тотальні репресії проти селян, які більшовики назвали «розкуркуленням». Ця постанова формально закріпила сталінські директиви, озвучені радянським «вождем» 21 січня 1930 року у статті «До питання про політику ліквідації куркульства як класу».

«Щоб витіснити куркульство як клас, треба зломити у відкритому бою опір цього класу і позбавити його виробничих джерел існування і розвитку. Нинішня політика партії на селі є поворот до нової політики ліквідації куркульства як класу», – наголосив Йосип Сталін, генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії СРСР.

Запроваджена Сталіном насильницька колективізація викликала масові протести і повстання. Впродовж року в Україні відбулося понад чотири тисячі протестних виступів за участю більше мільйона селян, повідомляє Український інститут національної пам'яті.

До жовтня 1931 року:

68 % селянських господарств та 72 % орної землі перейшли фактично під керівництво держави;

загалом в Україні «розкуркуркулили» понад 352 тисячі господарств.

Результатом цього і невдалого колгоспного господарювання став голод, через який вже весною 1932 року померло кілька сотень тисяч українців.

Але українські селяни і далі чинили запеклий опір: за перші сім місяців 1932-го в Україні відбулося 56 % від усіх виступів проти влади більшовиків у Радянському Союзі.

Сталін відповів на це терором через організацію штучного голоду.

насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду...

«Метою злочину було знищення українського народу як національної групи. Комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресій проти незгодних створив для українців умови, не сумісні із життям», – наголошують в УІНП.

Армія, загони НКВС перекривали дороги, щоб селяни не могли втекти з охоплених голодом сіл.

В результаті, за менш ніж календарний рік (1932–1933) в Україні загинули мільйони людей.

При цьому вилучений хліб радянська влада продавався до інших країн за валюту, яку спрямовували на закупівлю верстатів та іншого обладнання для промислових підприємств.

Жертви Голодомору

Масштаб геноциду, блокування радянською владою усіх шляхів поширення інформації про нього, накази сільрадам приховувати смерті від голоду, замовчування і репресії призвели до того, що встановити точну кількість жертв не є можливим.

Однак, опитування свідків, порівняння демографічних показників, вивчення документів і робота в архівах, дала можливість дослідникам визначити діапазон смертей.

Голова Асоціації дослідників Голодомору професор Василь Марочко на основі нововиявлених архівних документів зробив висновок, що під час Голодомору могли померти 7 мільйонів українців .

на основі нововиявлених архівних документів зробив висновок, що під час Голодомору могли померти . Інститут демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи НАН України обчислив число втрат через надсмертність –у 3,9 млн осіб.

Ученими Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М. Птухи для Гарвардського університету створена мапа втрат УСРР у Голодоморі. За даними вчених, найбільше постраждали лісостепові регіони України із давніми козацькими традиціями – Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Київщина. У цих регіонах в окремих районах упродовж 1933 року вимерло понад половини населення. Смертність перевищувала середній рівень у 8–9 і більше разів. У нинішніх Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях рівень смертності був вищий у 5-6 разів, у Донецькій і Луганській області – у 3–4 рази.

Радіо Свобода за весь час понад сімдесятилітнього існування збирає свідчення українців, які пережили Голодомор 1932-33 років:

Дивіться відеосвідчення і читайте історії тут

Путін продовжує справу Сталіна

Сталін у XX столітті та Путін у XXI вдалися до геноциду щодо українців

Голодомор, на думку істориків, став можливим тому, що українці під час Української революції не змогли вистояти у збройній боротьбі проти більшовицької агресії. Окупація України і встановлення радянської влади принесли масові репресії, терор, голод і депортації.

Тепер Росія знову веде проти України геноциду війну, вважає американський дослідник Самуель Тоттен.

Мета, розв'язаної Кремлем повномасштабної війни – не тільки знищити Україну як незалежну державу, а й знищити українців як народ, як націю.

«Сталін у XX столітті та Путін у XXI вдалися до геноциду, бо інші методи упокорення українського народу не спрацювали. Сталін організував тотальну конфіскацію харчів, блокаду, посилив терор – наголошують в УІНП. – Путін застосовував повномасштабне вторгнення, яке проявилося звірствами, порушеннями міжнародних законів та звичаїв ведення війни з боку російських військ. Складовими геноцидної політики РФ проти України стали терор, масові вбивства, умисні напади на укриття, шляхи евакуації та гуманітарні коридори, бомбардування житлових районів, сексуальне насильство, воєнні облоги, депортації (насильницьке переміщення українців, зокрема дітей)»