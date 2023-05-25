ООН: у ПАР затримали підозрюваного у вбивстві 2 тисяч людей у Руанді. Його розшукували 21 рік

Одного з підозрюваних у масових вбивствах тутсі в Руанді під час геноциду в 1990-х затримали напередодні в Південно-Африканській республіці, повідомляє Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (IRMCT) ООН 25 травня.

За повідомленням, Фульгенса Каїшему затримали в місті Парл у спільній операції південноафриканської влади та розшукової команди Офісу прокурора IRMCT.

Його звинувачують у організації вбивства близько 2 тисяч біженців із народності тутсі – чоловіків, жінок, дітей та літніх людей – у католицькій церкві в Ньянґе у ході геноциду тутсі в Руанді 1994 року. Каїшема був у розшуку з 2001 року.

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За даними IRMCT, Каїшема безпосередньо брав участь у плануванні та виконанні масового вбивства, в тому числі купив і розподілив бензин для підпалу церкви з біженцями всередині. Коли її не вдалося спалити. він разом зі спільниками використав бульдозер, аби знести церкви, вбивши людей всередині. Потім він брав участь у похованні загиблих у братських могилах.

У структурі ООН додають, що підозрюваний використовував псевдоніми та підроблені документи, аби приховати свою особу, покладався на своїх «довірених прихильників», у тому числі родичів та членів колишніх руандійських угруповань, які «поділяли ідеологію геноциду «Сила хуту». Його вдалося виявити завдяки «розслідуванню на основі аналізу, яке спиралося на докази з багатьох джерел як за традиційними, так і за передовими методологіями».

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«Фульгенс Каїшема переховувався понад 20 років. Його арешт означає, що він нарешті постане перед правосуддям через свої ймовірні злочини», – заявив головний прокурор IRMCT Серж Браммерц.

Він також визнав внесок міжнародної спільноти, зокрема, оперативних груп країн Африки та «прибічників» зі США, Великої Британії та Канади.

У 1994 році в Руанді понад 800 тисяч людей, переважно представників народу тутсі загинули від рук екстремістів із племені хуту. Під час геноциду загинули також представники хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів.

Вбивства почалися 6 квітня 1994 року невдовзі після того, як на підльоті до столиці Руанди Кігалі збили літак, на борту якого був руандійський президент Жувеналь Габ’ярімана.