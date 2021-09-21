Суд у Кігалі засудив героя фільму «Готель Руанда» до 25 років тюрми

Пола Русесабаджіну, який був прототипом головного героя у фільмі «Готель Руанда», засудили до 25 років в’язниці після того, як суд у Руанді 20 вересня визнав його винним у злочинах, пов’язаних із тероризмом. Сам він відкидає звинувачення, називаючи їх фальшивими.

Засудження 67-річного Русесабаджіни – це останній поворот у суперечливому процесі, який розпочався після того, як він зник під час поїздки в Дубай, а потім опинився в Руанді у наручниках.

Русесабаджіна, який виїхав із Руанди після геноциду, наполягає на своїй невинуватості і не був у суді на оголошенні вироку, бо бойкотує процес.

«Русесабаджіна винен у тому, що був членом терористичної групи та брав участь у терористичній діяльності, – заявила суддя Беатріс Мукамурензі. – Його акт тероризму призвів до смерті».

Правозахисні групи протестували проти очевидного викрадення руандійськими силами, підконтрольними президентові Полу Кагаме, колишнього менеджера готелю, роль якого у порятунку близько 1300 людей висвітлюється у фільмі «Готель Руанда».

Русесабаджіна засуджений судом столиці Руанди Кігалі за приналежність до забороненої групи, відомої як MRCD-FLN. Її вважають воєнізованим крилом опозиційної партії Русесабаджіни, Руандійського руху за демократичні зміни.

Його і ще близько 20 людей звинуватили у підготовці нападів на території Руанди у 2018 та 2019 роках, в результаті яких загинули щонайменше дев’ять людей.

США заявили, що стурбовані тим, що Русесабаджіна не мав доступу до справедливого суду.

«Сполучені Штати занепокоєні тим, що уряд Руанди засудив законного постійного жителя США Пола Русесабаджіну, – заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс. – Повідомлення про відсутність гарантій справедливого суду ставить під сумнів справедливість вироку».

У 1994 році в Руанді понад 800 тисяч людей, переважно представників народу тутсі загинули від рук екстремістів із племені хуту. Під час геноциду загинули також представники хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів.

Вбивства почалися 6 квітня 1994 року невдовзі після того, як на підльоті до столиці Руанди Кігалі збили літак, на борту якого був руандійський президент Жувеналь Габ’ярімана.