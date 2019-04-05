Президент Франції наказав відкрити держархіви для дослідження геноциду в Руанді

Президент Франції Еммануель Макрон наказав відкрити державні архіви для дослідження геноциду в Руанді в 1994 році. Про це він заявив у Єлисейському палаці на зустрічі з членами організації «Ібука», створеної для збереження пам’яті про жертви геноциду.

За словами Макрона, після відкриття архівів буде створена комісія істориків, що досліджуватимуть документи, пов’язані з відносинами французького уряду з Руандою на початку 1990-х років. Вчені мають намір детально дослідити факти підтримки, яку Франція надавала президенту Жувеналь Хабіарімане. Саме смерть цього політика стала поштовхом до початку геноциду.

Макрон пообіцяв посилити закони, які дозволили б притягнути до відповідальності людей, причетних до геноциду, якщо вони перебувають на території Франції.

6 квітня, через 25 років після початку хвилі геноциду, в Руанді згадують загиблих тутсі. Президент Руанди Пол Кагаме запросив Макрона взяти участь в офіційних заходах в Кігалі. Президент Франції, однак, відмовився приїхати, пославшись на занадто напружений графік.

У 1994 році в результаті масових випадків насильства загинули не менше 800 тисяч тутсі, або 70 відсотків представників цієї національної меншини в Руанді. Ці події визнані геноцидом Організацією Об'єднаних Націй.

Їх початком вважається загибель президента Руанди Жувенал Хабіарімана, який був представником біль чисельної народності хуту. 6 квітня 1994 року Хабіарімана загинув в авіакатастрофі. За результатами слідства, проведеного французькою прокуратурою, наказ збити літак президента видав нинішній президент Руанди і представник тутсі Пол Кагаме. У 1994 році він був лідером збройного опору Хабіарімане. Свою причетність до замаху на колишнього президента Кагаме заперечує.