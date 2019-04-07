25-ті роковини геноциду в Руанді: країна вшановує пам’ять жертв

Східноафриканська країна Руанда відзначає 25-ті роковини геноциду, в результаті якого загинуло більше 800 тисяч людей, в основному – етнічних тутсі.

У столиці країни Кігалі заплановані меморіальні заходи, починаючи з 7 квітня.

У 1994 році понад 800 тисяч людей, переважно представників тутсі загинули від рук екстремістів із хуту, що становили більшість населення у Руанді. Під час геноциду загинули також представники хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів.



Вбивства почалися 6 квітня 1996 року невдовзі після того, як на підльоті до столиці Руанди Кігалі збили літак, на борту якого був руандійський президент Жувеналь Габ’ярімана.

Геноцид вдалося припинити приблизно через 100 днів, коли Руандійський патріотичний фронт тутсі (RPF), який був створений за межами країни Полом Кагаме, вторгся з Уганди, захопив владу і змусив екстремістів припинити насильство.

Кагаме, тепер президент Руанди, планує 7 квітня взяти участь у покладанні квітів на пам'ятник загиблим у Кігалі.

Подальша церемонія вшанування пам’яті буде проходити на міському стадіоні, де очікується участь президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.