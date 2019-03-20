Екс-лідера боснійських сербів Радована Караджича засудили до пожиттєвого увʼязнення

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів, суд Організації Об’єднаних Націй, який розглядає справи, що залишилися від вже неіснуючого суду першої інстанції, Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії, відхилив апеляцію колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича у справі щодо звинувачень в геноциді і військових злочинах в Боснії і Герцеговині в 1990-х роках і продовжив термін його 40-річного ув’язнення до довічного.

Суд відкинув всі, крім одного пункту скарги, яку подали адвокати колишнього лідера боснійських сербів. Караджича засудили за геноцид в Сребрениці, злочини проти людства, порушення женевських конвенцій щодо полонених, заручників та мирного населення. Вирок суду є остаточним.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, під час оголошення суду на обличчі 73-річного Караджича не було жодних емоцій. До Гааги не прибули члени сімʼї засудженого. Його дочка Соня минулого року стала спікером парламенту Республіки Сербської, що є складовою частиною Боснії і Герцеговини.

Понад 100 тисяч людей загинули, близько 2,2 мільйона були змушені залишити свої будинки під час війни в Боснії 1992-1995 років. Різанина в Сребрениці, внаслідок якої 1995 року були вбиті близько восьми тисяч мусульманських чоловіків і хлопців, вважається найбільшим масовим убивством в Європі після Другої світової війни.