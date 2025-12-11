У Криму російські силовики прийшли в офіс до адвокатів, які захищають політв’язнів

У Криму російські силовики проводять «оперативні дії» в офісі кримських адвокатів Едема Семедляева, Еміля Курбедінова, а також юристів Назима Шейхмамбетова, Ельвіни Семедляєвої, Рустема Кямілева і Лілі Гемеджі, які займаються захистом політичних в’язнів. Про це передає проєкт Радіо Свобода Крим.Релії з посиланням на громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«Оперативні дії силовиків координує начальник відділу Центру з протидії екстремізму Руслан Шамбазов. Адвоката Еміля Курбедінова в офіс не пропускають», – йдеться в повідомленні.

З чим пов’язані дії силовиків РФ, наразі не повідомляється. Їхніх офіційних коментарів на цей момент немає.

Це не перший випадок, коли силовики чинять тиск на кримськотатарських адвокатів та юристів: першу спробу проникнути в адвокатський офіс співробітники Центру «Е» зробили у 2016 році. Через рік вони знову приїхали до захисників, того ж дня провівши обстеження й у квартирі Еміля Курбедінова. Згодом його затримали та заарештували на 10 діб у справі про публічну демонстрацію нацистської символіки через допис у «ВКонтакте».

2018 року силовики двічі вривалися на зустрічі правозахисного об’єднання «Кримська солідарність», де також були присутні юристи та адвокати. Лілі Гемеджі, Едему Семедляєву, а за кілька днів – і Емілю Курбедінову співробітники Центру «Е» та кримської прокуратури вручили застереження, назвавши захисників організаторами неузгоджених «акцій екстремістського характеру, спрямованих проти влади Російської Федерації».

У серпні 2022 року адвокатська палата російської Чечні позбавила адвокатів Лілю Гемеджі, Рустема Камільова та Назима Шейхмамбетова професійного статусу.



