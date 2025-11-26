Суд у РФ оголосив вирок фігурантам «справи кримських мусульман» із Джанкоя

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив вирок п’ятьом фігурантам першої Джанкойської групи «справи кримських мусульман», призначивши кримчанам від 13 до 19 років позбавлення волі. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» та пресслужба Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону.



За повідомленням суду, за звинуваченням у нібито причетності до організації «Хізб ут-Тахрір» активісту Енверу Крошу призначили 19 років ув’язнення, Едему Бекірову та Рінату Алієву – по 15 років, журналісту Вілену Темер’янову – 14 років, а Сеїтязі Аббозову – 14 років. Суд також визначив, що перші 4 роки Енвер Крош відбуватиме у в’язниці, а частину терміну, що залишилася, – у колонії суворого режиму. Решта учасників суду призначив по три роки в’язниці та подальше відбування строку в колонії.



Як пише «Кримська солідарність», Аббозова взяли під варту в залі підконтрольного РФ Кримського гарнізонного військового суду, звідки він брав участь у судовому процесі з відеоконференції. Кримчанин перебував під домашнім арештом від дня затримання.



«Я заявляю про свою непричетність до тероризму та захоплення влади. Більше того, вважаю це повним абсурдом – розбиратися у всьому цьому, втрачаючи стільки часу. Наскільки зміг донести до суду свою правоту, гадаю, цього достатньо, якщо суд буде об’єктивним. Коли виносите вирок, знайте: ви виносите його не лише нам, а насамперед нашим матерям, дружинам, дітям. Я не давлю на жалість, лише описую реальність. Яким би не був результат, я навчився покладатися на Всевишнього», – заявив Енвер Крош, виступаючи з останнім словом у суді.



На стадії останнього слова підсудних адвокат Енвера Кроша Еміль Курбедінов у розмові з «Кримською солідарністю» зазначав, що ніхто з учасників справи та їхніх захисників «не очікує справедливого вирішення такої політизованої кримінальної розправи».



Вранці 11 серпня 2022 року в Джанкої та Джанкойському районі Криму пройшли масові обшуки у кримськотатарських активістів, адвокати не були допущені на слідчі дії, вони повідомили про точкове відключення їм мобільного зв’язку. Шістьох чоловіків – Вілена Темер’янова, Енвера Кроша, Сеітяя Аббозова, Мурата Мустафаєва, Едема Бекірова та Ріната Алієва російські силовики затримали за звинуваченням у участі в «Хізб ут-Тахрір», забороненій у Росії, але дозволеній у більшості інших країн.



Як стверджує сторона захисту, основним доказом у цій кримінальній справі є аудіозапис розмови у мечеті за 2015 рік. Еміль Курбедінов упевнений, що її витягли з архівів ФСБ через вісім років. «Усі ці роки ці люди кримінально не переслідувалися і жодної небезпеки для суспільства не несли», – каже захисник.



Під час судового слідства ні адвокатам, ні підзахисним не було надано можливості ознайомлюватися з матеріалами, які суд надсилав на експертизу. Також за цей період не було встановлено жодних планів з боку підсудних кримськотатарських активістів щодо вчинення терористичного акту чи інших насильницьких дій.